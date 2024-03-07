Камерон Диас возвращается на экраны после 10-летнего перерыва - СМИ

Фанаты ожидают выхода сразу двух комедийных картин с участием звезды.

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Камерон Диас планирует возвращение на экраны / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американская актриса Камерон Диас последний раз появлялась на экранах в 2014 году - в киноадаптации мюзикла "Энни", который был принят критиками и зрителями весьма холодно. Впрочем, им не пришлась по душе и актерская игра Диас. После этого артистка объявила о своем уходе из кино и намерении посвятить все свое свободное время семье.

Однако 10 лет спустя поклонники Камерон получили луч надежды - издание Deadline сообщает, что звезда активно ведет переговоры об участии в черной комедии от Apple Original Films под названием "Исход", где ее партнерами по площадке могут стать Киану Ривз и Джона Хилл.

Подробности съемок создатели "Исхода" держат в секрете. Известно лишь, что Ривз сыграет стареющую звезду Голливуда, которому предстоит совершить экскурс в свое бурное прошлое. Какую роль в этом сыграет Диас, пока остается тайной.

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Стоит отметить, что летом 2022 года уже ходили слухи о том, что Камерон Диас готова вернуться в мир большого кино. Речь идет о фильме "Снова в деле" от стримингового сервиса Netflix. Актриса подтверждала свое участие в проекте про приключения бывших шпионов, и якобы даже была замечена на съемках в Лондоне, однако картина на экранах пока так и не появилась.

Кто такая Камерон Диас? Камерон Диас - американская актриса и модель. Имеет именную звезду на голливудское Аллее Славы. Выступает в основном в комедийных амплуа, хотя на ее счету есть и драматические роли. Наиболее известные фильмы с ее участием: "Маска", трилогия Ангелы Чарли", "Все без ума от Мэри", "Ванильное небо". Голосом Диас говорит принцесса Фиона, возлюбленная, а позже - жена главного героя мультфраншизы "Шрек".

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