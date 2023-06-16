Украинская певица Анастасия Каменских рассказала о проблемах с алкоголем, которые случились с ней за последний год.
В интервью Маше Ефросининой, певица поделилась, что ей нужно быть забыться, поэтому алкоголя было много. "У меня был тяжелый этот год и было много алкоголя. Все меня знают, что я пила мало. Я выпивала, когда это было уместно. Этот год - надо было забыться. Алкоголь дает возможность забыться. Но потом я все это анализировала", - поделилась артистка.
По словам Каменских сейчас она очень мало пьет, потому что хочет быть "прямо тут и сейчас".
"Сейчас мне хочется трезвости, я хочу быть здесь и сейчас. Трезвой. Хочу видеть каждую улыбку на концерте", - говорит она.
Напомним, ранее Потап на своей странице в Instagram появился новый снимок с супругой, который теперь - большая редкость. На фото пара гуляет на свежем воздухе в спортивной одежде - до полномасштабной войны они нередко практиковали совместные занятия спортом на природе.
Ранее певица Анастасия Каменских, которая не прекращает появляться в заголовках украинских СМИ, то ли в вопросах личной жизни, то ли похудения. В рамках беседы, Каменских также ответила на вопрос о своем похудении и том, почему она передумала настолько сильно фокусироваться на своем теле.
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