Каменских лишила поклонников сна изгибами в обтягивающем кожаном платье

Настя Каменских удивила новым образом / instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских (NK) порадовала поклонников серией снимков в кожаном платье.

Благодаря обтягивающему наряду артистка во всей красе смогла продемонстрировать свою шикарную фигуру.

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

Поклонники были в восторге от увиденного - всего за несколько часов пост Каменских собрал десятки тысяч лайков и сотни комментариев.

"Вы невероятно красивая женщина, Настя!", "Как увижу вас в коже - не могу уснуть", "Девушка кошка", - писали в комментариях под постом певицы.

Ранее Настя Каменских на своей страничке в Instagram опубликовала фото, на котором позировала в черном облегающем платье на тонких бретельках с глубоким декольте и разрезом до середины бедра.