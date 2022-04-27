Камбербетч рассказал, как заботится о семье из Украины

Бенедикт Камбербэтч приютил у себя семью из Украины / Reuters

Британский актер Бенедикт Камбербетч, который ранее заявил, что готов разместить у себя украинских беженцев, сдержал свое слово и рассказал о семье, которую ожидает.

Об этом он рассказал в интервью Sky News.

"Они выбрались из Украины, я ежедневно слежу за тем, как продвигается ситуация", – пояснил актер.

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Он также добавил, что не будет вдаваться в детали, так как хочет сохранить приватность семьи. "Я хочу дать им некую стабильность после того, что им довелось пережить, и они будут жить в моем доме", - говорит он.

По словам актера, он также помогает другим людям, чьи близкие убегают из Украины.

Напомним, ранее британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный по роли детектива Шерлока Холмса, примет участие в правительственной программе Великобритании по предоставлению украинским беженцам жилья - Homes for Ukraine.