Камалия развела на деньги своего стилиста: мать певицы прокомментировала скандал

Камалия кинула стилиста на деньги / Instagram

Украинская стилистка София Неведомая рассказала, что уже два месяца не может получить деньги за костюмы, которые она со швеей пошила для съемок клипа певицы Камалии. Девушке 600 долларов, из-за чего она не может расчитаться со швеей и даже заплатить аренду за квартиру.

Сама Камалия инцидент не прокомментировала, а вот, как пишет Сегодня, ее мать заявила, что это София кинула певицу, пошила костюмы для съемок клипа невовремя.

"Она нас кинула. Она на клип даже не успела нам сшить костюмы. Мы все еще ждем, когда она нам сошьет комбинезон, и тогда мы заплатим. Но ее портниха заболела коронавирусом, и она не успела сделать нам тот комбинезон. Камалия согласилась, что они потом переделают концертные наряды и мы выкупим его у них. Но они не успели сделать одежду на клипы", - сказала Инна Шмаренкова.

Читайте также"Не похожа на себя": сеть поразило архивное видео с 15-летней блондинкой ДорофеевойТакже, по ее словам, "у нех не было отношений с Софией и ее швеей, потому что их нанимал режиссер".

Кроме этого, Шмаренкова отметила, что их стилист нанял другую девочку из Днепра, которая сделала платье для артистки.

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"Мы ни в чем не виноваты. Она (София, –р ед.) решила на Камалии сделать пиар. Камалия никому в Украине не должна ни копейки, напротив, она свои деньги отдает людям. София вообще не работала и ее даже на площадке не было, я даже не знаю, как такое режиссер потерпел. Она Камалию обманула, сказала, что приедет на примерку, но не приехала", - добавила мать артистки.

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