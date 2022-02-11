"Не похожа на себя": сеть поразило архивное видео с 15-летней блондинкой Дорофеевой

Звезда предстала в кардинально ином образе, который невозможно сравнить с ее нынешней внешностью.
Украинская певица, тренер проекта Голос країни-12 Надя Дорофеева появилась в сети на архивных кадрах 2005 года с записи съемок известного ранее вокального шоу Шанс.
На видео 15-летняя Дорофеева исполняет песню американской рок-группы No Doubt – Don't Speak.
На тот момент у Нади была совершенно другая прическа - короткие белые волосы.
В связи с этим, многие ее поклонники не поверили своим глазам и не узнали ее.
Читайте также"Дива без трусиков": Лорак поразила новым пикантным фотоНапомним, ранее Дорофеева призвала поклонников целоваться. Она позировала дома с голыми ногами и попкорном.
Также ранее Анна Тринчер показала поклонникам грудь без корсета. Звезда позировала в бассейне в Египте, где отдыхала со своим женихом Александром Волошиным.
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