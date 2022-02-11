"Не похожа на себя": сеть поразило архивное видео с 15-летней блондинкой Дорофеевой

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, тренер проекта Голос країни-12 Надя Дорофеева появилась в сети на архивных кадрах 2005 года с записи съемок известного ранее вокального шоу Шанс.

На видео 15-летняя Дорофеева исполняет песню американской рок-группы No Doubt – Don't Speak.

На тот момент у Нади была совершенно другая прическа - короткие белые волосы.

В связи с этим, многие ее поклонники не поверили своим глазам и не узнали ее.

Читайте также"Дива без трусиков": Лорак поразила новым пикантным фотоНапомним, ранее Дорофеева призвала поклонников целоваться. Она позировала дома с голыми ногами и попкорном.

Реклама

Также ранее Анна Тринчер показала поклонникам грудь без корсета. Звезда позировала в бассейне в Египте, где отдыхала со своим женихом Александром Волошиным.

Читайте также: