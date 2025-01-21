Камалия рассказала, как скрывает развод от детей: "Они, конечно, знают"

Кратко:
- Камалия и Мохаммад Захур скрывают развод от дочерей
- Все новости про их расставание певица объясняет пиар-ходом
Украинская певица Камалия не замужем с весны 2023 года. Однако свой статус она скрывает от детей, 11-летних Мирабеллы и Арабеллы, по настоянию их отца и бывшего мужа артистки - британо-пакистанского миллиардера Мохаммада Захура.
Семья по-прежнему отдыхает вместе и при детях родители ведут себя, будто между ними не было разрыва. Впрочем, открытым остается вопрос - как девочки реагируют на сообщения в прессе о том, что их мама и папа больше не вместе.
Камалия в интервью для "Коротко про" рассказала, как объясняет дочерям противоречивую информацию. Так, по словам артистки, все, что пишут про нее и бывшего мужа, они объясняют детям раскрученным пиар-ходом.
"Они понимают, что такое шоу-биз, что есть пиар-ходы. Поэтому это просто пиар-ход. Они же учатся в актерской школе, следят за своими любимыми звездами и знают, что такое пиар, как привлечь к себе внимание. Они видят, что у нас с Захуром нормальные, добрые, дружеские, классные отношения. Мы поддерживаем друг друга, ездим все вместе отдохнуть. Мы все делаем, чтобы они не замечали, что между родителями что-то не так. Хотя они, конечно, знают про ссору с Таней, дочерью Захура (из-за этого конфликта Камалия и Захур расстались - прим. редактора)", - рассказала звезда.
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Также третья жена украинского ведущего Владимира Остапчука Катя Полтавская рассказала, общается ли она с детьми мужа от предыдущих отношений.
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Кто такая Камалия
Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.
По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".
В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".
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