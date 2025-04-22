Камалия показала лицо без макияжа и свой "цыганский" дом

Камалия была в кругу родных людей.

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Камалия осталась в Украине на Пусху / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Камалия

Кратко:

Камалия показала пасхальный декор в своем доме

С кем она отметила праздник

Украинская известная певица Камалия поделилась с поклонниками, как она отпраздновала Пасху и с кем провела время.

На своей странице в соцсетях Камалия опубликовала снимки с празднования и как был оформлен стол.

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Как стало известно, знаменитость собрала родных за столом и засветила на фото свой роскошный дом. Рядом с Камалией была и ее мама, а на столе стояли куличи и праздничные блюда. Нов комментариях ее интерьер назвали цыганским.

Камалия без макияжа / фото: скрин instagram.com, Камалия

Певица была абсолютно без макияжа и оставила послание фанатам, она пожелала всем объединяться и быть рядом с теми, кого любишь, под мирным небом.

Камалия предпочитает яркий макияж / фото: instagram.com, Камалия

"В самый светлый праздник Пасхи сердце поет только об одном: быть рядом с теми, кого любишь. Дом наполнен смехом, ароматом куличей и безграничной благодарностью за жизнь, за семью, за каждое утро под мирным небом. Христос Воскрес! Пусть любовь и тепло живут в каждом доме, как в нашем!" – написала Камалия.

Камалия / инфографика: Главред

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Певица Камалия - последние новости по теме

Ранее Главред сообщал, как украинская певица Камалия призналась, что не рассказала детям про ее развод с Мохаммадом Захуром. Она подчеркнула, что бывший муж запретил ей делать это до совершеннолетия девочек.

Также стало известно, что у разведенной Камалии психологические проблемы, в связи с которыми ей необходимы регулярные консультации со специалистом. Певица раскрыла причину своего сильного стресса.

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Кто такая Камалия? Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

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