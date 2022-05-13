Kalush Orchestra попали в скандал: музыкантам пришлось объяснить свой поступок

На Kalush Orchestra "набросились" в сети.
14 мая украинская группа Kalush Orchestra представит нашу в финале Евровидения в Турине.
На Kalush Orchestra "набросились" в сети после того, как на пресс-конференции Олег Псюк не упомянул о Мариуполе, лишь очертил проблемы в Украине на фоне российского вторжения. Alina Pash и другие пользователи осудили их по умолчанию по теме Мариуполя и Азовстали.
В том числе и львовский рэпер Otoy, брат которого считается пропавшим без вести на территории завода.
Kalush Orchestra пришлось объяснить свой поступок. Согласно правилам конкурса, участникам запрещено открыто политизировать шоу, поэтому войну в Украине организаторы стараются обходить.
В частности Джамала рассказывала, что ее просьба выступить на Евровидении в Италии неоднократно игнорировали. Чтобы избежать дисквалификации или штрафа, ребята не могут открыто поднять вопрос о войне.
Но за день до второго полуфинала музыканты опубликовали в своем инстаграмме сообщение, где разместили фотографии раненых из Азовсталя, автором которых стал полк Азов.
"Мы просим мировых лидеров организовать экстракцию – гуманитарный коридор в третью страну, чтобы они там находились до конца войны. Сейчас мариупольская "Азовсталь" – сердце Украины. Помогите спасти наших ребят", – написали музыканты.
На сообщение положительно отреагировали поклонники группы и поблагодарили за огласку, ведь за страницей музыкантов, имеющих все шансы одержать победу, следят по всему миру.
Как выступила Украина в первом полуфинале Евровидения 2022
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