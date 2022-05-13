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Kalush Orchestra попали в скандал: музыкантам пришлось объяснить свой поступок

13 мая 2022, 17:53

На Kalush Orchestra "набросились" в сети.

Kalush Orchestra
Kalush Orchestra / eurovision.tv

14 мая украинская группа Kalush Orchestra представит нашу в финале Евровидения в Турине.

На Kalush Orchestra "набросились" в сети после того, как на пресс-конференции Олег Псюк не упомянул о Мариуполе, лишь очертил проблемы в Украине на фоне российского вторжения. Alina Pash и другие пользователи осудили их по умолчанию по теме Мариуполя и Азовстали.

В том числе и львовский рэпер Otoy, брат которого считается пропавшим без вести на территории завода.

Kalush Orchestra пришлось объяснить свой поступок. Согласно правилам конкурса, участникам запрещено открыто политизировать шоу, поэтому войну в Украине организаторы стараются обходить.

В частности Джамала рассказывала, что ее просьба выступить на Евровидении в Италии неоднократно игнорировали. Чтобы избежать дисквалификации или штрафа, ребята не могут открыто поднять вопрос о войне.

Но за день до второго полуфинала музыканты опубликовали в своем инстаграмме сообщение, где разместили фотографии раненых из Азовсталя, автором которых стал полк Азов.

"Мы просим мировых лидеров организовать экстракцию – гуманитарный коридор в третью страну, чтобы они там находились до конца войны. Сейчас мариупольская "Азовсталь" – сердце Украины. Помогите спасти наших ребят", – написали музыканты.

На сообщение положительно отреагировали поклонники группы и поблагодарили за огласку, ведь за страницей музыкантов, имеющих все шансы одержать победу, следят по всему миру.

Как выступила Украина в первом полуфинале Евровидения 2022

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viber
война в Украине Азовсталь война России и Украины Kalush Orchestra
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