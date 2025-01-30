"Какое отбитое": Потап разъярил поклонников своим поступком - что произошло

Кратко:
- Потап анонсировал новый концерт в Израиле
- Поклонники раскритиковали его новый сценический образ
Украинский рэпер Потап, который сбежал из Украины еще в начале полномасштабной войны, недавно сменил сценическое имя и теперь он - Slaviс Balagan.
На своей странице в соцсетях беглец сообщил, что выступит с концертом в Израиле.
Приглашение артист написал на трех языках: английском, украинском и русском.
"Потап в Хайфе из Slavic Balagan Внимание: этот концерт может вызвать экспрессивные танцы, неконтролируемые приступы смеха и внезапное желание надеть спортивный костюм", - написано в подписи.
Также сообщается, что Потап исполнит главные хиты своих проектов, то есть на языке страны-оккупанта РФ. Поклонники возмутились поступком шоумена и высказали свое мнение в комментариях.
"Какое отбитое от реальности";
"Испанский стыд";
"Кринжатина";
"И вот нагрянула старость и маразм", - написали подписчики.
Потап - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно в сети показали снимки, сгенерированные при помощи нейросети, как могли бы выглядеть дети Потапа и Насти Каменских. Но искусственный интеллект немного пошутил, поэтому дочь Потапа и Насти унаследовала "шевелюру отца".
А также ранее Настя Каменских поделилась, какой подарок ей сделал Потап, когда она была на гастролях в Украине, а он за границей. Певица обратилась к мужу на итальянском языке и назвала его своей любовью.
Вас может заинтересовать:
- Орбакайте и Киркоров объединились в США - что произошло
- "Бесишь": Леся Никитюк публично высказала свое мнение о Маше Ефросининой
- "Днище": у беглеца Олега Винника оскорбили украинского певца - причина
Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред