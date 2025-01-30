"Какое отбитое": Потап разъярил поклонников своим поступком - что произошло

Потап не теряет надежды подзаработать денег.

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Потап - концерт в Хайфе / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Славик Балаган, Потап

Кратко:

Потап анонсировал новый концерт в Израиле

Поклонники раскритиковали его новый сценический образ

Украинский рэпер Потап, который сбежал из Украины еще в начале полномасштабной войны, недавно сменил сценическое имя и теперь он - Slaviс Balagan.

На своей странице в соцсетях беглец сообщил, что выступит с концертом в Израиле.

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Приглашение артист написал на трех языках: английском, украинском и русском.

"Потап в Хайфе из Slavic Balagan Внимание: этот концерт может вызвать экспрессивные танцы, неконтролируемые приступы смеха и внезапное желание надеть спортивный костюм", - написано в подписи.

Потап / инфографика: Главред

Также сообщается, что Потап исполнит главные хиты своих проектов, то есть на языке страны-оккупанта РФ. Поклонники возмутились поступком шоумена и высказали свое мнение в комментариях.

"Какое отбитое от реальности";

"Испанский стыд";

"Кринжатина";

"И вот нагрянула старость и маразм", - написали подписчики.

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Отметим, как сообщал Главред, недавно в сети показали снимки, сгенерированные при помощи нейросети, как могли бы выглядеть дети Потапа и Насти Каменских. Но искусственный интеллект немного пошутил, поэтому дочь Потапа и Насти унаследовала "шевелюру отца".

А также ранее Настя Каменских поделилась, какой подарок ей сделал Потап, когда она была на гастролях в Украине, а он за границей. Певица обратилась к мужу на итальянском языке и назвала его своей любовью.

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Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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