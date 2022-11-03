Какая страна, такие эксперты: муж Тодоренко стал знатоком криптовалюты

Тодоренко, Топалов / https://www.instagram.com/vladtopalovofficial/

Российский муж украинской предательницы, телеведущей Регины Тодоренко, которая бессовестно молчит о войне в Украине, вдруг стал экспертом по "вопросам регулирования криптовалют".

Влад Топалов, которого в сети называют "шарпей" из-за его дряблого и уставшего вида, вошел в экспертный совет рабочей группы "По вопросу законодательного регулирования криптовалют" при российской думе. Что там будет делать Топалов пока не понимает никто, однако соответсвтующий пост "эксперт Влад" быстренько накатал.

Впрочем, комментаторы оказались не сильно рады таким "экспертам" при власти и уже стали раздавать советы молодому чиновнику.

"Ещё один клоун прёт во власть...лучше сиди дома с детками, раз петь не можешь", "Блогеры в думу лезут , спортсмены тут артисты тут . Кто только законодательством будет заниматься ? Тоесть образования не нужно главное миллион подписчиков, остальное не важно", "Лучше бы ты выступил в простесте против войны, больше бы толку было", "Хорошо, когда у семьи есть традиции, даже если эта традиция - шквариться", - пишут добрые русские фоловеры.

Напомним, ранее украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая предательски молчит о войне в Украине, вдруг решила похвастаться своим отцом.

Папа певицы, который, к слову, живет в одежде восхитил поклонников Тодоренко своей "брутальной красотой".

На своей странице в Instagram, она выложила совместное фото и подписала его: "Па, люблю всем сердцем! Спасибо тебе за твое большое любящее сердце", — отметила Тодоренко.

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