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"Как я не люблю": Ольга Мартыновская пошла против Евгения Клопотенко

Элина Чигис
11 марта 2025, 07:40
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Ольга Мартыновская указала на ошибки Евгения Клопотенко.
Евгений Клопотенко, Ольга Мартыновская
Ольга Мартыновская - критика Евгения Клопотенко / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Евгений Клопотенко, Ольга Мартыновская

Вы узнаете:

  • Ольга Мартыновская дала новое интервью
  • Что она сказала о школьном меню Евгения Клопотенко

Украинская кулинар и судья известного шоу МастерШеф Ольга Мартыновская высказала свое мнение, почему школьное меню кулинара Евгения Клопотенко часто критикуют.

В интервью Рамине Эсхакзай Мартыновская призналась, что критика вполне заслужена.

"Потому что это так, как я не люблю – наполовину сделано. Я имею в виду, что изменение системы школьного питания – это было и остается прекрасной инициативой, идеей, необходимостью", – отметила Ольга.

Также Мартыновская уточнила, что она знакома с технологическими картами школьного меню.

евгений клопотенко инфографика
евгений клопотенко инфографика / Инфографика: Главред

"Они не то что несовершенны – они написаны на колене, от руки. Это тема, которая недоизучена, недоработана со всех сторон – со стороны шефской, поварской, со стороны государства – как правильно интегрировать, ввести, оборудовать", – подытожила кулинар.

Смотрите видео интервью Ольги Мартыновской:

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Отметим, как сообщал Главред, Ольга Сумская призналась, что дочь просит не вмешиваться в ее личную жизнь. Актриса поделилась, что ее младшая дочь Анна Борисюк не желает, чтобы кто-то ей давал советы.

А также Маричка Падалко объяснила, почему ее коллега и подруга Лидия Таран решилась уехать из Украины и уже три года живет с дочерью Василисой во Франции. Оказывается, Таран уехала во Францию из-за того, что она с дочерью жила в опасном районе Киева, который в начале полномасштабной войны постоянно был под обстрелами.

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Кто такой Евгений Клопотенко?

Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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