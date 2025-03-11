"Как я не люблю": Ольга Мартыновская пошла против Евгения Клопотенко

Вы узнаете:
- Ольга Мартыновская дала новое интервью
- Что она сказала о школьном меню Евгения Клопотенко
Украинская кулинар и судья известного шоу МастерШеф Ольга Мартыновская высказала свое мнение, почему школьное меню кулинара Евгения Клопотенко часто критикуют.
В интервью Рамине Эсхакзай Мартыновская призналась, что критика вполне заслужена.
"Потому что это так, как я не люблю – наполовину сделано. Я имею в виду, что изменение системы школьного питания – это было и остается прекрасной инициативой, идеей, необходимостью", – отметила Ольга.
Также Мартыновская уточнила, что она знакома с технологическими картами школьного меню.
"Они не то что несовершенны – они написаны на колене, от руки. Это тема, которая недоизучена, недоработана со всех сторон – со стороны шефской, поварской, со стороны государства – как правильно интегрировать, ввести, оборудовать", – подытожила кулинар.
Смотрите видео интервью Ольги Мартыновской:
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Кто такой Евгений Клопотенко?
Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.
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