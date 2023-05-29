Как выглядит самая младшая внучка актера-путиниста Михаила Боярского

Советский д’Артаньян показался в женской компании супруги и детей первого сына.

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Михаил Боярский на Дне рождения младшей внучки Александры / коллаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/boyarskaya.katerina

Пропутинский актер Михаил Боярский имеет двоих детей. По линии старшего сына Сергея у него двое внучек - Екатерина (1998 г. р.) и Александра (2008 г. р). Младшей из них на днях исполнилось 15 лет.

На праздник к подростку пришел и совсем не д’Артаньян в пилотке и комичном костюме-тройке в белую вертикальную полоску. На вечеринке он даже толкнул тост: "С днем рождения, моя дорогая, любимая внучка! Красавица, очарование мое и радость! Ура!"

Кадрами семейного торжества на своей странице в Instagram поделилась старшая внучка Боярского Екатерина. Она также опубликовала, как сейчас выглядит ее 15-летняя сестра.

видео дня

Екатерина Боярская показала фото, на котором позирует с именинницей (с букетом роз в руках - прим. редактора), бабушкой и дедушкой. Стоит отметить, что Александра выглядит гораздо старше своего возраста.

Старшая внучка Боярского явно пыталась ретушировать снимок, но по актеру-путинисту, который в этом году завершил свою карьеру из-за возраста и по состоянию здоровья, видно, что он заметно "поплыл".

Михаил Боярский с женой и внучками / instagram.com/boyarskaya.katerina

Ранее солистка группы KAZKA и тренер 12 сезона шоу Голос країни Александра Зарицкая сообщила о своей помолвке - показала обручальное кольцо и нежные фотографии с женихом.

С кольцом на безымянном пальце засветилась и старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша Полякова, которая живет самостоятельной жизнью в Англии.

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