Пропутинский актер Михаил Боярский имеет двоих детей. По линии старшего сына Сергея у него двое внучек - Екатерина (1998 г. р.) и Александра (2008 г. р). Младшей из них на днях исполнилось 15 лет.
На праздник к подростку пришел и совсем не д’Артаньян в пилотке и комичном костюме-тройке в белую вертикальную полоску. На вечеринке он даже толкнул тост: "С днем рождения, моя дорогая, любимая внучка! Красавица, очарование мое и радость! Ура!"
Кадрами семейного торжества на своей странице в Instagram поделилась старшая внучка Боярского Екатерина. Она также опубликовала, как сейчас выглядит ее 15-летняя сестра.
Екатерина Боярская показала фото, на котором позирует с именинницей (с букетом роз в руках - прим. редактора), бабушкой и дедушкой. Стоит отметить, что Александра выглядит гораздо старше своего возраста.
Старшая внучка Боярского явно пыталась ретушировать снимок, но по актеру-путинисту, который в этом году завершил свою карьеру из-за возраста и по состоянию здоровья, видно, что он заметно "поплыл".
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