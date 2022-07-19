"Как стена на груди и не могу поднять левую руку": украинская певица попала в инсультное отделение

DaKooka госпитализирована с подозрением на инсульт / instagram.com/dakooka_ktsh

Украинская певица DaKooka (Екатерина Еременко) попала в больницу с подозрительными симптомами, из-за которых при осмотре ее определили в инсультное отделение.

Сейчас артистка себя чувствует достаточно хорошо, чтобы рассказать поклонникам, что с ней произошло, на своей странице в Instagram. Она плохо себя почувствовала неделю назад. Тяжесть в груди сменилась кровотечением из носа. Затем у нее начала отказывать левая рука.

"Во вторник, неделю назад, у меня начало сильно давить в груди, словно бетонная стена лежит на грудной клетке постоянно. Было сложно уснуть, дышать, говорить. Постоянная одышка. В субботу пошла кровь из носа. У меня никогда такого не было. То есть я просто сидела и начала идти кровь из носа. Ну и в воскресенье я не смогла поднять левую руку", - рассказала Дакука.

Причину резкого ухудшения своего здоровья 28-летняя певица не назвала. Возможно триггером для болезни послужил тот факт, что Еременко весной переболела ковидом, который дал осложнения на сердце.

Поклонники Дакуки также предположили, что дело в наркотической зависимости, которой артистка страдала в юности. Несмотря на то, что она давно "чиста", наркотические вещества все же успели безвозвратно навредить ее здоровью.

DaKooka госпитализирована с подозрением на инсульт / instagram.com/dakooka_ktsh

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