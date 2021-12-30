Как сейчас выглядит вдова Николая Караченцова - 73-летняя актриса Людмила Поргина

Женщина решилась на экстремальные перемены во внешности.
73-летняя актриса, вдова Николая Караченцова Людмила Поргина поразила фанатов поразительным преображением.
На одну из съемок предновогоднего шоу женщина появилась в крайне эксцентричном образе - с ярко-розовыми волосами, в розовом брючном костюме, с броским макияжем и крупными украшениями.
Эксцентричную внешность Людмила Андреевна "привезла" из Дубая, где ранее часто проводила зиму с покойным мужем.
По словам актрисы, ей захотелось красоты. Она очень довольна результатом своего преображения, а вот ее домашний любимец - кот, не сразу признал хозяйку, обиделся и даже полез драться.
Ярким фото и зажигательным видео с "обновленной" Поргиной поделился светский журналист Денис Сорокин.
Читайте такжеОльга Медынич показала, как сейчас выглядит 87-летняя Алиса Фрейндлих
Ранее стало известно, что у 84-летнего Джека Николсона серьезные проблемы со здоровьем - у актера диагностировали деменцию.
Другие интересные новости:
- Как сейчас выглядит главная героиня сериала Просто Мария - 59-летняя актриса Виктория Руффо
- Новое видео с Пугачевой "взорвало" сеть
- Надя Дорофеева рассказала о несчастном случае на концерте: "Лицо и волосы попали в огонь"
- 19-летний Роман Сасанчин стал отцом - первое фото из роддома
- Украинский певец может выступить на Евровидении-2022 от Сан-Марино