Как сейчас выглядит вдова Николая Караченцова - 73-летняя актриса Людмила Поргина

Людмила Поргина и Николай Караченцов / teleprogramma.pro

73-летняя актриса, вдова Николая Караченцова Людмила Поргина поразила фанатов поразительным преображением.

На одну из съемок предновогоднего шоу женщина появилась в крайне эксцентричном образе - с ярко-розовыми волосами, в розовом брючном костюме, с броским макияжем и крупными украшениями.

Эксцентричную внешность Людмила Андреевна "привезла" из Дубая, где ранее часто проводила зиму с покойным мужем.

По словам актрисы, ей захотелось красоты. Она очень довольна результатом своего преображения, а вот ее домашний любимец - кот, не сразу признал хозяйку, обиделся и даже полез драться.

Ярким фото и зажигательным видео с "обновленной" Поргиной поделился светский журналист Денис Сорокин.

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Людмила Поргина в новом образе / Коллаж - instagram.com/felixgrozdanov / instagram.com/denissorokin555

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