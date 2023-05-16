Как сейчас выглядит Меган Маркл, которая прячется от британской королевской семьи

Герцогиня Сассекская и бывшая актриса Меган Маркл демонстративно отказывается от публичности, и большую часть времени посвящает семье и сотрудничеству с различными благотворительными организациями.
К последним относится Альянс матерей, активным участником которого является Маркл. Альянс помогает беременным девушкам-подросткам и тем, кто уже стал матерью. Девиз организации: "Мамы для мам", и многие знаменитости поддерживают Альянс, например, актрисы Натали Портман, Кристен Белл, Сельма Блэр и пр.
В честь Дня Матери организатор Альянса Келли Зайфен решила чествовать свою подругу Меган Маркл, и поделилась ее свежим снимком на своей странице в Instagram.
На снимке Зайфен позирует с широко улыбающейся герцогиней в одинаковых футболках.
Женщина в подписи к фото акцентировала внимание на высоких материнских качествах Меган Маркл: "Я думаю о тебе, Мэг. Какая ты невероятно заботливая, теплая и открытая. Какой невероятный друг и мать. Я искренне восхищаюсь тобой. Ты всегда первой говоришь "да" и поддерживаешь тех, кого любишь. Ты ярый защитник тех, кто в беде".
Ранее стало известно, что украинская топ-модель Алла Костромичева беременна во второй раз. Манекенщица показала внушительный животик в роскошном образе.
Также дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп впервые рассказала о своем новом любовном увлечении, и продемонстрировала страстный поцелуй с избранницей.
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