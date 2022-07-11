"Как ни в чем не бывало": Осадчая рассказала, как Повалий "рубит" путинские деньги в РФ

Катя Осадчая и Таисия Повалий / коллаж фото УНИАН

Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая показала, как поп-певица Таисия Повалий, которая с 2014 года живет в РФ и поддерживает вооруженную агрессию России про Украину, выступала, веселя жителей тамошнего города Мурома. Об этом Осадчая написала на своей странице в Instagram.

"Повалий продолжает петь в российских городах, как ни в чем не бывало. На видео Муром", – написала Осадчая.

Читайте также"В Украине их никто не ждет": Зибров призвал Зеленского забрать у Повалий и Лорак паспорта и звания

Напомним, ранее певица Ирина Билык рассказала, что муж ее Таисии Повалий, продюсер Игорь Лихута поддерживает войну, которую РФ развязала в Украине.

"Я видела людей, которые мне рассказывали, что сейчас происходит с Игорем Лихутой. Он сидит, смотрит в телевизор и радуется тому, что происходит с нами тут", – заявила певица.

До того сын Таисии Повалий, Денис, категорически открестился от нее - после того, как певица спела легендарную украинскую песню "Пісню про рушник" перед русскими оккупантами в Москве на концерте к 9 мая.

"Не надо только про маму сюда, ок? Это совсем отдельная, её, история и я к ней отношения не имею" - написал Денис Повалий у себя в Instagram.

Другие новости: