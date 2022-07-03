"Бумеранг вернется, ты не украинская певица!": Зибров расплакался из-за Повалий

Зибров расплакался из-за Повалий / скриншот

Певец Павел Зибров признался, что плакал из-за предательства коллеги Таисии Повалий.

Это случилось, когда она выступала в Кремле на концерте ко Дню победы с "Піснею про рушник", рассказал артист в интервью программы "Зірковий шлях".

"Мы сидели и плакали просто от того срама. Ее там прикормили просто. Она давно там, ее ничего не соединяет с Украиной. Бумеранг вернется, Повалий, ты не украинская певица! Все, тебя вычеркнули радио и телевидения, тебя украинский народ выбросил из своего сердца. И ты это заслужила. Ты взрослая. Вместе со своим Игорьком Лихутой ты сделала свой выбор", – заявил Зибров.

Также он подчеркнул, что в первую очередь у Повалий забрать звание "Народной артистки Украины" и отобрать украинский паспорт.

Читайте такжеЗапроданку Повалий отправляют к психиатру после плясок в КремлеНапомним, ранее певица Ирина Билык рассказала, что муж ее Таисии Повалий, продюсер Игорь Лихута поддерживает войну, которую РФ развязала в Украине.

Певица отметила, что он смотрит телевизор и искренне радуется убийствам украинцев.

"Я видела людей, которые мне рассказывали, что сейчас происходит с Игорем Лихутой. Он сидит, смотрит в телевизор и радуется тому, что происходит с нами тут", – заявила певица.

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