Как быстрее выучить украинский язык: Дорофеева поделилась лайфхаком

Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva/

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась способом, который поможет быстрее выучить украинский язык.

Как написала она на своей странице в Instagram, она читает вслух. "А началось все с того, что я захотела прокачивать свой уровень украинского языка накануне шоу "Голос. Дети". По ее словам, однажды придя на занятие, преподаватель сказал, что ей нужно читать вслух.

"Последний раз я такое делала наверняка в школе, поэтому немного скептически к этому отнеслась. Но скажу вам, это крутой экспириенс и это действительно работает. Теперь, если случайно будете это слышать, все ок, я просто прокачиваю свои скилы", - поделилась лайфхаком Дорофеева.

Напомним, ранее Дорофеева не раз отмечала, что не убивается в спортзалах ради безупречной фигуры, и занимается спортом для поддержания тонуса и в свое удовольствие.

На своей странице в Instagram во время войны артистка начала собирать полезные советы и ресурсы, которые могут помочь ее фанатам справиться со стрессом и улучшить себя.