Прямо сейчас на ковер, рассыпаются в комплиментах росСМИ.

Алина Кабаева / Instagram

Любовница российского диктатора Владимира Путина и бывшая гимнастка Алина Кабаева, которая родила Путину нескольких детей, продемонстрировала свою форму.

Так, российский Телеграмм-канал "Не Малахов" опубликовал фото российской теневой первой леди, на котором она изогнулась и не хуже Волочковой, продемонстрировала свою растяжку.

"Алине Кабаевой хоть сейчас снова на гимнастический ковер. Красиво", - подлизывается к потенциальной жене их директора.

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Алина Кабаева в зале / Не Малахов

Кабаева все еще принимает участие в мероприятиях, связанных с художественной гимнастикой в террористической России.

Напомним, ранее диктатор РФ Владимир Путин налетел на свою любовницу Алину Кабаеву из-за утечки в СМИ информации и фотографий особняка, в котором главный террорист планеты живет с Кабаевой и детьми.

Фото поместья Путина появились в СМИ

Напомним, Медиа-Группа "Проект" обнародовала снимки шикарного особняка, в котором проживает главный террорист планеты, президент РФ Владимир Путин, вместе со своей молодой сожительницей, матерью его детей, гимнасткой Алиной Кабаевой. Известно, что этот особняк расположен в лесу на Валдае – в 400 километрах от Москвы.

Путин хотел построить дом на заказ, чтобы он напоминал Зимний дворец в Санкт-Петербурге, известный как "Золотой дом". Говорят также, что у Кабаевой есть множество "сопровождающих", которые заботятся обо всем, что ей нужно в доме.

Также сообщалось, что Путин вечером 1 марта начал хуже себя чувствовать, к нему вызвали медиков. Глава Кремля отказался от еды из-за сильной тошноты и головной боли. С 5 марта диктатор РФ будет проходить обязательный курс терапии, а на все мероприятия придется ходить двойнику.

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