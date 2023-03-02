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"Мы расскажем, где они прячутся": появились фото путинского дворца, где он живет с Кабаевой и детьми

2 марта 2023, 10:11
Дворец Путина
Дворец Путина / Проект

Издание Page Six опубликовало снимки шикарного особняка, в котором проживает главный террорист планеты, амбициозный бункерный дед с имперскими замашками, президент РФ Путин, вместе со своей молодой сожительницей, матерью его детей, гимнасткой Алиной Кабаевой.

В отчете, который изначально опубликовала медиа-группа "Проект" сказано, что расположенный в лесу на Валдае — в 400 километрах от Москвы — объект был построен вскоре после того, как Путин вышел на политическую сцену в 1996 году. "Мы расскажем вам, где они прячутся", — говорится в сообщении.

Путин хотел построить дом по индивидуальному заказу, чтобы он напоминал зимний дворец в Санкт-Петербурге, известный как "золотой дом".

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После официального развода с бывшей первой леди Людмилой Очеретной 70-летний Путин привез в дом 39-летнюю Кабаеву.

Дворец Путина
Дворец Путина / Проект

В 2020 году Путин начал строительство нового дома для своей партнерши Кабаевой, который стоит рядом с "золотым домом".

Дворец Путина
Дворец Путина / Проект

"В 2021 году рядом с домом Кабаевой был построен лодочный причал", — говорится в сообщении. "Оттуда по небольшому каналу можно добраться на лодке до огромного классического дворцового парка, разбитого на участке площадью 28 гектаров. На этих землях когда-то располагался лесопитомник, где выращивали саженцы хвойных деревьев для восстановления национального парка".

Дворец Путина
Дворец Путина / Проект

"Примерно на одинаковом расстоянии от домов Путина и Кабаевой находится огромный спа-комплекс с солярием, криокамерой, 25-метровым бассейном, хаммамом, сауной, грязелечебницей, массажными ваннами, кабинетами косметологии и стоматологии".

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