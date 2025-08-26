"К сожалению": Тина Кароль раскрыла главную причину своего одиночества

Вкратце:
- Тина Кароль официально одинока более десяти лет
- Звезда раскрыла причину, почему у нее нет партнера
12 лет назад украинская певица Тина Кароль стала вдовой - ее муж и отец ее единственного ребенка Евгений Огир умер после борьбы с онкологическим заболеванием. Ему было 33 года.
С тех пор артистка не заводила публичных романов, а слухи о своей личной жизни не комментирует. И хоть Кароль весной 2025 года сообщила, что наконец готова к новым отношениям, сейчас звезда одинока.
Причиной тому, уверяет Тина, является ее карьерный успех. "К сожалению, успешность человека – это одиночество, этот пьедестал. То есть за результатами – кропотливый труд, и у тебя нет особенно времени где-то погулять и так дальше", - рассказала Кароль "ЖВЛ представляє".
Смотрите видео с интервью Тины Кароль о ее личной жизни:
О персоне: Тина Кароль
Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.
