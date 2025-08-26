"К сожалению": Тина Кароль раскрыла главную причину своего одиночества

Кароль пришлось заплатить очень высокую цену.

https://stars.glavred.info/k-sozhaleniyu-tina-karol-raskryla-glavnuyu-prichinu-svoego-odinochestva-10692977.html Ссылка скопирована

Тина Кароль личная жизнь - певица призналась, почему одинока / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol

Вкратце:

Тина Кароль официально одинока более десяти лет

Звезда раскрыла причину, почему у нее нет партнера

12 лет назад украинская певица Тина Кароль стала вдовой - ее муж и отец ее единственного ребенка Евгений Огир умер после борьбы с онкологическим заболеванием. Ему было 33 года.

С тех пор артистка не заводила публичных романов, а слухи о своей личной жизни не комментирует. И хоть Кароль весной 2025 года сообщила, что наконец готова к новым отношениям, сейчас звезда одинока.

видео дня

Причиной тому, уверяет Тина, является ее карьерный успех. "К сожалению, успешность человека – это одиночество, этот пьедестал. То есть за результатами – кропотливый труд, и у тебя нет особенно времени где-то погулять и так дальше", - рассказала Кароль "ЖВЛ представляє".

Тина Кароль личная жизнь - певица призналась, почему одинока / Скриншот YouTube

Смотрите видео с интервью Тины Кароль о ее личной жизни:

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, будет ли Украина отправлять конкурсантов в Австрию на Евровидение в 2026 году. За все время участия нашей страны в конкурсе она пропустила лишь два соревнования.

Также популярная певица MamaRika рассказала о проблемах - перед концертом в Запорожье ей было настолько плохо, что она едва стояла на ногах. Это выступление она назвала самым сложным в своей карьере.

Читайте также:

О персоне: Тина Кароль Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред