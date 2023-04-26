"К счастью, мы успели": Ургант рассказал о звонке Пугачевой

Иван Ургант сделал необычный подарок Алле Пугачевой на день роздение.

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Ургант рассказал о звонке Пугачевой / скриншот YouTube

Шоумен Иван Ургант рассказал о звонке Алле Пугачевой, которая сбежала из России, осудив войну в Украине.

15 апреля Алла Пугачева отметила день рождения. Иван Ургант решил подарить Примадоне песню - он записал кавер на песню именинницы "Я не могу без тебя".

Сначала телеведущий собирался получить права на песню и просто записать дуэт с какой-нибудь талантливой певицей. Но понял: лучше Примадонны никто спеть не сможет.

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"Пугачевой я позвонил и сказал идиотскую фразу: "Алла Борисовна, я хочу завтра сделать вам сюрприз и хочу вас об этом предупредить". Она не вникала в суть, но сказала, что очень любит эту песню. Ведь бывает всякое. Она могла разлюбить эту музыку, могла быть в ссоре с Чернавским. Но оказалось, что они в прекрасных отношениях. Я бы никогда не стал записывать эту песню, если бы кто-то из них был против. К счастью, мы успели выпустить прямо в день ее дня рождения", - рассказал Ургант.

Напомним, ранее российский шоумен, продюсер Иван Ургант стал предметом травли пропагандистских сливных бачков из-за его антивоенных высказываний. В конце февраля артист ушел в творческий отпуск и якобы отправился в Израиль, где имеет гражданство с 2018 года.

Кроме того, недавно один из депутатов российской госдумы возмутился, почему все еще видит артиста в Сети, ведь "за его проступки его необходимо давно признать иностранным агентом" (еще в августе к обсуждению этого вопроса подошли вплотную).

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