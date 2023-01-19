Иван Ургант иронично высмеял требование признать его иностранным агентом: "Что у них в голове?"

Шоумену кажется смешным, насколько непоследовательными могут быть помешанные на "русском мире" политики.

Иван Ургант ответил на предложение депутата признать его иностранным агентом / instagram.com/urgantcom

Российский шоумен и актер Иван Ургант хоть публично и не делал громких заявлений касательно полномасштабной войны в Украине, к действующей власти страны-террориста, и к тем, кто одобряет методичное уничтожение всего украинского, относится с открытым пренебрежением.

Весной артист покидал РФ, мотивируя свой выезд "творческим отпуском", однако позже вернулся в немытую, чем сильно мозолит глаза пропутинским пропагандистам, которые записали его в оппозиционеры.

Недавно один из депутатов российской гос. думы возмутился, почему все еще видит Урганта в Сети, ведь за его проступки его необходимо давно признать иностранным агентом (еще в августе к обсуждению этого вопроса подошли вплотную).

В ответ на этот выпад Ургант не смолчал, и со свойственным ему сарказмом изобразил искреннее недоумение - за что же его хотят удостоить такого высокого звания?

"Сегодня захотели признать меня иноагентом? Последний год научил нас многому, в частности тому, что невозможно представить, что придет в голову некоторым депутатам. Для меня это тайна, над которой ученым предстоит еще долго работать, потому что это невозможно понять. Я старался", - заявляет шоумен.

Напомним, ранее российский шоумен и актер Иван Ургант стал предметом травли пропагандистских росСМИ из-за его антивоенных высказываний. В конце февраля артист ушел в творческий отпуск и якобы отправился в Израиль, где имеет гражданство с 2018 года.

Также стало известно, кто стоит за проблемами со здоровьем одного из главных пропагандистских певунов Баскова - росСМИ утверждают, что его прокляли Конотопские ведьмы.

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