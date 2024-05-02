К путинисту Киркорову наконец-то переехала женщина

Киркоров продолжает привлекать к себе внимание самыми разными способами и с помощью других людей.

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Киркоров и его новая фаворитка / Коллаж Главред, фото Starface.ru, Instagram/fkirkorov

У путиниста Филиппа Киркорова появилась новая пассия, которая к тому же перевезла свои чемоданы в его дом.

Как пишут пропагандистские СМИ, речь идет о бывшей участнице российского туалетного шоу Дом 2 Марго Овсянникова. Сообщает также, что она переехала с вещами прямо в день рождения путиниста.

На 57-летие Киркорова Овсянникова приехала на машине, багажник которой был забит ее сумками. При этом она призналась, что это далеко не все ее вещи. Судя по выражению лица Киркорова, он был шокирован.

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"Филипп, я решила стать еще ближе! Переезжаю к вам. Еще три чемодана вечером", - сообщила Марго.

К слову, что ответил на это Филипп, неизвестно. Его комментарии по этому поводу остались за кадром и не попали в видео, опубликованное в социальных сетях.

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Напомним, в России хотят лишить звания народного артиста путиниста Филиппа Киркорова из-за участия в "голой" вечеринке. С соответствующей просьбой к диктатору Путину обратился руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией в РФ Виталий Бородин.

Кроме того, Филипп Киркоров не разлучается с новой фавориткой Марго Овсянниковой. А еще пару месяцев назад на ее месте была продюсер Татьяна Тур. Сейчас же путинист блистает повсюду в компании новой пассии, она стала его новой спутницей на все светские мероприятия.

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