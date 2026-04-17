Известного американского рэпера арестовали за убийство подростка

В настоящее время рэпер D4vd находится под стражей без права внесения залога.

Американский рэпер D4vd задержан / коллаж: Главред, фото: instagram.com/d4vddd

Американский рэпер D4vd был задержан по подозрению в причастности к убийству 14-летней Селесты Ривас Эрнандес. Об этом сообщает Variety со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным полиции Лос-Анджелеса, артист, настоящее имя которого Дэвид Энтони Берк, был арестован подразделением по расследованию тяжких преступлений. В настоящее время он находится под стражей без права внесения залога.

Сообщается, что дело планируют передать в прокуратуру 20 апреля, где будет решаться вопрос о возможном предъявлении обвинений.

Следствие также изучает поездку 21-летнего мужчины в район Санта-Барбары, которая, по версии правоохранителей, состоялась весной 2025 года после гибели девушки.

Ранее представители музыканта заявляли, что он сотрудничает со следствием. Однако, по информации СМИ, позже это взаимодействие было прекращено.

Тело погибшей обнаружили в сентябре на стоянке для эвакуированных автомобилей после жалоб на резкий запах. По данным полиции, оно находилось в автомобиле, зарегистрированном на имя Берка.

По данным управления шерифа округа Риверсайд, в последний раз ее дома видели в апреле 2024 года. После обнаружения ее тела полиция сообщила, что причина смерти пока не установлена.

После того как информация о находке стала публичной, артист отменил гастрольный тур по США и приостановил продвижение своего альбома.

Важно отметить, что на данный момент речь идёт о расследовании, и окончательные выводы по делу ещё не сделаны.

Ранее Главред рассказывал, что легендарная украинская певица София Ротару сделала трогательный пост в своем Instagram. Артистка опубликовала архивное фото своей мамы, Александры Ивановны Ротарь.

Голливудский актер Педро Паскаль подал иск против чилийского бренда Pedro Piscal, посчитав, что название напитка слишком похоже на его имя и может вводить потребителей в заблуждение..

О персоне: рэпер d4vd d4vd (читается как "Дэвид") - это сценический псевдоним Дэвида Энтони Берка, популярного американского певца и автора песен, ставшего известным благодаря своим хитам в TikTok. Рэпер родился 28 марта 2005 года в Куинсе (Нью-Йорк), позже переехал в Хьюстон. Он начал создавать музыку в 2021 году, чтобы избежать проблем с авторскими правами на своих игровых видео в YouTube. Его творчество сочетает элементы инди-попа, альтернативного рока и R&B. Самыми известными композициями являются "Romantic Homicide" и "Here with Me", выпущенные в 2022 году. Эти треки принесли ему контракт с крупными лейблами Darkroom и Interscope.

