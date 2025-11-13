Известная украинская ведущая беременна первенцем

Ведущая опубликовала ряд веселых фотографий с уже заметным животом.

Популярная ведущая беременна первенцем / Коллаж Главред, фото Instagram/kurbanova_olena

Популярная украинская ведущая и журналистка Елена Курбанова объявила, что беременна первенцем.

На своей странице в Instagram, она опубликовала ряд веселых фотографий с уже заметным животом.

Ведущая сообщила о беременности / Фото Instagram/kurbanova_olena

"А вы составляете планы на следующий год?! Я вот никогда, а последние годы, да и вообще считаю, что даже планы на неделю вперед это уже роскошь! Но в этот раз очень хочется! Хочется просто быть обладателем своего времени, жить не как выпадет, а как захотелось и спланировалось. Так что это то, что я сегодня случайно и себе и вам пожелала! Вернуть себе привилегию планировать свою жизнь", - написала ведущая.

Ведущая сообщила о беременности / Фото Instagram/kurbanova_olena

Ведущая также призналась, что ей страшно рожать в реалиях войны в Украине. "Страшно ли мне? Очень... Но еще никогда я не была такой сильной и такой уверенной. Уверенной в нас. Ни во что в мире я так сильно не верю, как в Украину! Ни в кого так сильно не верю, как в свою страну. Поэтому я здесь... И буду рожать здесь. Рожать украинку или украинца, свободного человека свободной страны", - отметила ведущая.

