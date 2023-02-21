Известная украинская прыгунья показала на камеру жаркие поцелуи в ярком боди

Шикарная Марина Бех-Романчук побаловала поклонников видом своих идеальных изгибов.

Марина Бех-Романчук показала спортивную фигуру в бордовом боди / instagram.com/marynabekh

Украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, Марина Бех-Романчук помимо работы над спортивными достижениями, много внимания уделяет самосовершенствованию. В частности, посредством красивых съемок в стильных образах, берет уроки любви к себе.

Пример прыгуньи заразителен и очень вдохновляет, поэтому на своей странице в Instagram она обратилась к поклонницам с важным посланием. Бех-Романчук показала ролик под песню известной британской певицы Adele - Love In The Dark.

В кадре спортсменка в бордовом спортивном боди снимает себя в зеркале - мило улыбается, посылает воздушные поцелуи и поглаживает себя по крепким бедрам и талии. Видео она сняла вовсе не для того, чтобы похвастаться безупречным телом - таким образом она напомнила всем женщинам очень важную деталь про них.

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"Каждая из нас по-своему прекрасна и уникальна! Любите себя и свое тело ♥️", - подписала видео Марина.

В комментариях поклонники благодарят спортсменку за месседж, а также отмечают ее вдохновляющую силу и сексуальность.

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