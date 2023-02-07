"Лакомство для глаз": звездная украинская прыгунья расстегнула ширинку на камеру

Марина Бех-Романчук едва не засветила сокровенное на всеобщее обозрение.

Марина Бех-Романчук снялась в интригующем образе с расстегнутой ширинкой / instagram.com/marynabekh

Украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, Марина Бех-Романчук очаровала поклонников новым утонченным образом. Кроме усердных тренировок спортсменка много времени уделяет участию в фотосъемках.

Вероятно Бех-Романчук собирает личное портфолио - сейчас она находится на пике формы и вступает в возраст, когда на смену подростковым самокопаниям к женщине приходит безоговорочная любовь к себе и своему телу.

А любит легкоатлетке есть что - прыгунью не зря называют "железным прессом Украины". Впрочем, ей есть что показать и кроме безупречной физической формы. На новых снимках, которыми Бех-Романчук поделилась на своей странице в Instagram, она предстала перед поклонниками в новом интригующем образе.

В кадре босоногая спортсменка позировала, стоя на коленях, прогнув поясницу, и прикрыв глаза, будто от удовольствия. Надела Бех-Романчук белый костюм-тройку с фантазийным жилетом на запах и с тонкими завязками, которые сходятся на талии. Ширинку на брюках прыгунья оставила расстегнутой - то ли в забывчивости, то ли как признак предельной свободы.

Марина Бех-Романчук снялась в интригующем образе с расстегнутой ширинкой / instagram.com/marynabekh

Ранее ретро-обнаженкой в собственном исполнении поделилась российская телеведущая и пропагандистка Ксения Собчак - показала свое развратное фото с обложки журнала начала нулевых.

Искусству хвастаться своим телом и не скатываться в пошлость Собчак стоит поучиться у украинской певицы Тины Кароль. Артистка также поворошила свои архивы и выудила оттуда пикантный кадр, на котором позировала без белья.

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