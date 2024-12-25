Изнуренный Остапчук признался, как третий ребенок изменил его жизнь

Кратко:
- Катя Остапчук показала, как проводит первое Рождество с мужем и сыном
- Ведущий признался, что изменилось за две недели со дня появления Тима
Десятого декабря украинский шоумен Владимир Остапчук и его третья жена, журналистка Екатерина Полтавская, стали родителями - на свет появился Тимофей (третий сын для ведущего). Через две недели после его рождения Остапчук решил поделиться в своем блоге в Instagram, как теперь изменилась его жизнь.
Сегодня Тим отмечал с родителями свое первое в жизни Рождество. Мама с папой смотрели "Один дома", а малыш уютно дремал на груди Владимира.
Семейную идиллию Катя Остапчук решила снять на видео: сперва она показала своих любимых мужчин, а позже появились смешные кадры - как теперь ее муж смотрит кино. Вместе с Тимом клевать носом начал и сам ведущий - праздничная атмосфера, тихий вечер и тепло уморили уставшего родителя.
"Да, похудел. Да, не выспался. А как иначе?" - подписал ролик Владимир Остапчук. Очевидно, что заботятся про сына ведущий и его супруга на равных.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что Monatik в третий раз стал папой. Дима и Ира Монатики в Сочельник показали первое фото с новорожденным малышом на фоне праздничной елки.
Также украинский шоумен и военный Даниэль Салем раскрыл щемящую причину, почему не любит новогодние праздники и предпочитает Рождеству и Новому году Хэллоуин.
Читайте также:
- Комаров показал, как встретил Рождество на фронте: "Атмосфера очень тревожная"
- Жена Лесика рассказала, что сейчас происходит с артистом после остановки сердца
- Вышла на связь, но молчание не нарушила: София Ротару вернулась в Сеть
Кто такой Владимир Остапчук
Владимир Остапчук - украинский ведущий (Танцы со звездами, Маска, Евровидение-2017, Співають всі), актер (кино и дубляж) и комик.
От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через два года развелся. Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской. В марте 2024 года пара расписалась, а в декабре Катя Остапчук подарила шоумену сына Тимофея.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред