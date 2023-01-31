Изможденный и помятый Эштон Катчер появился на обложке американского Esquire

Актер выглядит старше своего возраста на несколько лет. Он также поделился, что будет делать дальше.

Эштон Катчер / Instagram

Голливудский Актер Эштон Катчер появился на обложке американского издания Esquire.

Между тем, он ошарашил своим постаревшим и неухоженным видом. Он выглядит явно похудевшим и изможденным. Как пишет издание, Катчеру сорок четыре года, и он известен уже четверть века.

"Но прошло много времени с тех пор, как зрители видели его на экране. Прошло девять лет с момента его последнего полнометражного фильма, за исключением блестящей роли второго плана в прошлом году в "Мести", режиссерском и сценарном дебюте Би Джея Новака. И прошло уже три года с момента его последней повторяющейся роли на телевидении. Катчер признается, что ему пришла в голову мысль, что, может быть, "я закончил", - пишет журнал.

Эштон Катчер / Esquire

Но на самом деле актер собирается вернутся в кино. Хотя роли, которые он выбрал для своего актерского возвращения, знакомы, он подходит к работе с совершенно новой точки зрения.

"После ранней карьеры, где он снимался в кино, ситкоме, реалити-шоу — всегда крутящемся — и десяти с лишним лет бешеного внимания таблоидов, Катчер теперь остепенился. Он женат на старом друге, которая стала спутницей жизни, и наслаждается отцовством. Катчер также в значительной степени независим в финансовом отношении, в немалой степени благодаря своей чрезвычайно успешной второй карьере в области венчурного инвестирования", - пишет издание.

Эштон Катчер / Esquire

Напомним, ранее голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис оскандалилась своим кулинарным заявлением в отношении украинского борща.

В рамках проекта издания Harper`s о еде, которую едят знаменитости, Кунис поведала о том, как проходит ее день и что она ест на протяжении дня. В частности, оказалось, что у Кунис мало времени и она начинает свое утро с кофе, а после того, как отвозит детей в школу, завтракает тостом с авокадо и яйцами.

Она также поведала, что очень вкусно готовит ее мама и балует ее "русской едой": варениками, пельменями, а также "очень российским супом - борщом".

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