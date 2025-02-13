"Изменили мою жизнь": как сейчас выглядит старшая дочь Ольги Фреймут

Кратко:
- Злата Митчелл удачно побывала на зимних каникулах
- Дочь Ольги Фреймут показала новое фото
Дочь украинской известной ведущей Ольги Фреймут – Злата Милчелл, которая живет в США, сообщила поклонникам о переменах в жизни.
На своей странице в соцсетях Злата поделилась с подписчиками, что очень счастлива сейчас.
"Короче говоря, я очень благодарна, и эти зимние каникулы изменили мою жизнь! Самая счастливая", – написала дочь ведущей.
К сожалению, Митчел не рассказала, что же именно произошло в ее жизни.
Злата показалась в черном жакете и в белой майке, дополнив образ распущенными волосами и легким макияжем.
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Кто такая Ольга Фреймут?
Ольга Фреймут - (настоящее имя при рождении Ольга Михайловна Конык, сейчас - Локотко) - украинская телеведущая, журналистка, писательница и модель.
Прославилась в качестве ведущей программ "Подъем", "Шоумания", "Кто сверху?", "Ревизор" на "Новом канале",а также "Голос страны. Перезагрузка" и "Инспектор Фреймут" на телеканале "1+1". В 2018 году стала "Директором школы панянок" в реалити-шоу "От пацанки до панянки". В 2020 году стала участницей проекта "Танцы со звездами", сообщает "Википедия".
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