"Изменили мою жизнь": как сейчас выглядит старшая дочь Ольги Фреймут

Злата Митчелл обратилась к поклонникам.

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Злата Митчелл сделала признание / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Фреймут

Кратко:

Злата Митчелл удачно побывала на зимних каникулах

Дочь Ольги Фреймут показала новое фото

Дочь украинской известной ведущей Ольги Фреймут – Злата Милчелл, которая живет в США, сообщила поклонникам о переменах в жизни.

На своей странице в соцсетях Злата поделилась с подписчиками, что очень счастлива сейчас.

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"Короче говоря, я очень благодарна, и эти зимние каникулы изменили мою жизнь! Самая счастливая", – написала дочь ведущей.

К сожалению, Митчел не рассказала, что же именно произошло в ее жизни.

Злата показалась в черном жакете и в белой майке, дополнив образ распущенными волосами и легким макияжем.

Злата Митчелл в стильном образе / фото: скрин instagram.com, Злата Митчелл

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Еще Андрей Данилко, который много лет был членом жюри на Нацотборах на конкурс Евровидение, лаконично рассказал понравился ли ему он в этом году.

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Кто такая Ольга Фреймут? Ольга Фреймут - (настоящее имя при рождении Ольга Михайловна Конык, сейчас - Локотко) - украинская телеведущая, журналистка, писательница и модель.

Прославилась в качестве ведущей программ "Подъем", "Шоумания", "Кто сверху?", "Ревизор" на "Новом канале",а также "Голос страны. Перезагрузка" и "Инспектор Фреймут" на телеканале "1+1". В 2018 году стала "Директором школы панянок" в реалити-шоу "От пацанки до панянки". В 2020 году стала участницей проекта "Танцы со звездами", сообщает "Википедия".

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