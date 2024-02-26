Изгнанная путинистка Милявская удивила россиян странным видом

Милявская вышла на связь к подписчикам из деревни в Болгарии и показала, чем теперь занимается.

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Лолита Милявская удивила своим видом после изгнания / коллаж: Главред, фото: t.me/lolitamilyavskaya

Путинистка Лолита Милявская после "голой" вечеринки Ивлеевой так и не смогла реабилитироваться в террористической РФ, в отличии от других артистов.

К примеру, Дима Билан и Филипп Киркоров продолжают без проблем выступать в стране-оккупанте. А вот Милявской пришлось все бросить и уехать в Болгарию, где у нее есть своя недвижимость. Сейчас она поселилась в загородном коттедже в сельськой местности.

Вместо выступлений на сцене Лолита занимается благоустройством коттеджа. Недавно она уже показала, как заготавливает дрова, чтобы топить печь. В этот раз артистка рассказала на своей странице в Telegram, как выращивает ели.

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Смотрите видео, как Лолита вышла в неприличном виде:

Лолита показала, как теперь виглядит / фото: скрин t.me/lolitamilyavskaya

Внимание привлекает ее вид: Милявская была одета в зеленые лосины, тапочки, желтую куртку и странную кофту не первой свежести. Никаких платьев, блесток и макияжа, певица и сама призналась, что стала обычной пенсионеркой, которая занимается грядками.

Отметим, что путинистка перевезла и своих родственников в Болгарию из Киева после начала кровавого вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Кто такая Лолита Милявская Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

Добавим, Лолита Милявская, которая поддержала военное вторжение России в Украину, проиграла суд и теперь должна будет выплатить 3 миллиона рублей.

А также ранее россияне устроили бойкот Лолите и перестали покупать билеты на ее концерты, оказалось, никому она не нужна.

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