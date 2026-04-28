Избегают отца: дочки Кидман и Урбана жестко отреагировали на их развод

Виталий Кирсанов
28 апреля 2026, 16:14
Кит Урбан хотел познакомить дочерей со своей новой избранницей, однако они категорически отказались.
Дочки Кидман и Урбана жестко отреагировали на их развод
Дочки Кидман и Урбана жестко отреагировали на их развод / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nicolekidman

Кратко:

  • Отношения дочек с отцом заметно ухудшились
  • Кит Урбан пытается найти баланс между личной жизнью и детьми

Дочери голливудской актрисы Николь Кидман и кантри-исполнителя Кита Урбана тяжело восприняли развод родителей и, по информации источников, заняли сторону матери.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдеров, близких к семье.

По словам источника, после расставания отношения девушек с отцом заметно ухудшились. В частности, 17-летняя Сандей отписалась от его страницы в Instagram, тогда как он продолжает следить за её аккаунтом.

Также сообщается, что Кит Урбан хотел познакомить дочерей со своей новой избранницей, однако они категорически отказались. По мнению инсайдеров, таким образом Сандей и Фейт выражают поддержку матери.

"Девушки сейчас очень сосредоточены на маме. Они адаптируются ко всем изменениям, и это естественно, что они хотят защитить свое пространство", - говорит инсайдер.

Тем временем Кит Урбан, по словам источника, пытается найти баланс между личной жизнью и детьми.

Развод Николь Кидман и Кита Урбана

В октябре 2025 года австралийская актриса Николь Кидман подала на развод с кантри-певцом Китом Урбаном после 19 лет вместе. Никто не догадывался о проблемах в их семье, ведь еще в июне Николь поздравляла мужа с годовщиной. Не подозревала об этом, похоже, и сама Кидман - по слухам их брак распался из-за новой женщины в жизни Урбана.

В начале января завершился бракоразводный процесс между актрисой Николь Кидман и кантри-певцом Китом Урбаном. Пара не разглашает причины расставания, но в близком окружении артистов говорят, что 19-летний брак закончился из-за новой женщины в жизни Урбана.

О персоне: Николь Кидман

Николь Кидман — австралийская и американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ. По данным Википедии, лауреат премии "Оскар" 2003 года за роль Вирджинии Вулф в фильме "Часы" (первая актриса из Австралии, получившая эту награду в номинации "Лучшая женская роль"). Обладательница именной звезды на Голливудской "Аллее славы".

