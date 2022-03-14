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Истерика, слезы и жалобы на власть: как в России приняли блокировку Instagram

14 марта 2022, 11:54

В своих последних видео блогеры высказали все, что думают о запрете российских властей.

Россияне закатили истерику после блокировки Instagram / скриншот с видео

В России заблокировали Instagram якобы потому, что в соцсети распространялись призывы к совершению насилия против граждан РФ.

Такое решение властей большинство блогеров восприняли негативно - в своих последних постах они начали плакать, истерить и жаловаться.

Подборку реакций на вердикт "Роскомнадзора" опубликовал исполнитель и продюсер Потап на своей страничке в Instagram.

"Я бы хотел уточнить, это же Вы сами закрываетесь от всего мира! ВЫ! Сами! Не нравиться ? Меняйте!!! А только поплакаться можете на камеру", - написал артист в подписи к видео.

Напомним, ранее компания Meta, которая владеет Facebook и Instagram, временно разрешила использовать в своих соцсетях призывы к насилию против российских военных и смерти Путина.

В ответ на это Генпрокуратура России после обеда в пятницу, 11 марта, попросила ограничить доступ к Instagram в РФ. Кроме этого, прокуратура страны-агрессора обратилась в суд с требованием, чтобы Meta признали экстремистской организацией.

Также ранее Facebook ввел санкции против российских пропагандистов, в ответ Россия заблокировала соцсеть. Генпрокуратура РФ по согласованию с МИД РФ признала социальную сеть Facebook "причастной к нарушению прав и свобод граждан Российской Федерации".

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Instagram Роскомнадзор
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