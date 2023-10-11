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Испытываю теплые чувства: сын звезды "Каменских" набил тату серийных убийц на теле

Алена Кюпели
11 октября 2023, 23:09 обновлено 11 октября, 23:16
Сын уроженки Украины уже удивляет пропагандистов своими психологическими проблемами.
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Сын Елены Яковлевой набил себе серийных убийц. Коллаж Главред, фото Instagram/e.a.yakovleva

Сын украинской актрисы-предательницы Елены Яковлевой, которая прославилась своей ролью сыщика в сериале "Каменская" Денис Шальных удивил странным поступком.

Как пишет Обозреватель, он сделал себе еще одну татуировку, но на этот раз он набил на теле лица серийных убийц.

Теперь на теле мужчины, кроме десятка других татуировок, будут красоваться лица Теда Банди и Джеффри Дамера. Свой выбор Шальных пояснил тем, что тема серийных убийств и преступлений "его всегда интересовала".

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"Не в том плане, что я от них фанатею или испытываю к ним теплые чувства. Просто какие-то факты из биографий интересны. Люди, когда меня видят, думают, я какой-то конченый, сторонятся меня. Во многом, по моему мнению, это полезный момент", – поведал сын звезды.

Сын Яковлевой набил себе серийных убийц
Сын Яковлевой набил себе серийных убийц / Скриншот видео

На одном из пропагандистских ТВ, эксперты обсуждая выходку сына актрисы, уличили его в психологических проблемах.

Напомним, ранее в украинском сериале "Сваты", который несколько лет выходил с участием украинских и российских актеров, и которому объявили неожиданное продолжение в России, отказался сниматься российский актер Федор Добронравов.

Русский пропагандист - и по совместительству известный своими безумными высказываниями российский актер Иван Охлобыстин - выдал кремлевские тезисы.

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