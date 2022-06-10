Ирина Билык рассказала про сон в объятиях известного британского политика

Ирине Билык приснился вещий сон про Бориса Джонсона / Коллаж

Украинская певица, Народная артистка Украины и поэтесса-песенник Ирина Билык, помимо невероятного музыкального таланта, известная также своими бурными романами. У артистки было 5 мужей, с каждым из которых она сохранила отличные отношения.

Сейчас сердце Билык свободно: с последним мужем, фотографом и музыкантом Асланом Ахмадовым она разошлась в апреле 2021 года. Есть ли у поп-дивы поклонники сейчас, она рассказала в интервью для шоу Ранок з Україною.

Билык призналась: сейчас в ее жизни один единственный мужчина - 6-летний сын Табриз. "Сразу после развода женщина не может попасть в следующие отношения, тем более в такое бурное время. Сейчас я вообще отдыхаю от мужского внимания. Уже в мирное время, думаю, обязательно найду своего избранника. Цветов пока тоже нет. Я все время провожу с сыном. Готовлю его в школу - мы учимся писать, читать. Няни сейчас нет у нас, потому я все делаю сам", - рассказывает певица.

Однако вероятность новых отношений она не отрицает полностью - недавно ей приснился вещий сон про одного из известных политиков, который, вероятно, означает новый роман.

"Ничего плохого мне за это время не снилось. Снятся только друзья и незнакомые друзья. Кстати, мне приснился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, прямо перед голосованием по поводу того, останется ли он на своем посту. Во сне он меня обнял. Мне, кстати, предсказывали, что в середине моей карьеры у меня будет внимание со стороны политиков", - говорит Билык.

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