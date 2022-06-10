"Стекло битое Лукашенко в в суп сыпал!": Макаревич сообщил, как "провернул госпереворот в Беларуси"

Макаревич сообщил, как "провернул госпереворот в Беларуси" / скриншот

Лидер российской группы "Машина времени", поэт и художник Андрей Макаревич, переехавший из РФ в Израиль, посмеялся над новостью в российской прессе, якобы он и российский шоумен Максим Галкин планировали устранить президента Беларуси Александра Лукашенко.

В публикации российских СМИ говорится, что Макаревич и Галкин оказались в списке спонсоров готовившегося в Беларуси "госпереворота".

Отмечается, что Лукашенко передал Москве список граждан РФ, которые якобы перечисляли средства в фонд BYSOL, "готовившего переворот в Беларуси".

"Ну наконец-то! А ведь я еще марсиан к батьке подсылал, зараженных обезьяньей оспой, и стекло битое ему в суп сыпал! Ребят, прикройте уже помойку!" – написал Макаревич на своей страничке в Facebook.

Читайте такжеАндрей Макаревич высмеял русских военных: "Раз думать не умеете - займитесь хотя бы чистописанием"Отметим, что российский музыкант, поэт-песенник, художник и лидер группы Машина Времени Андрей Макаревич откровенно и публичной критикует военную агрессию РФ направленную на Украину.

Читайте также: