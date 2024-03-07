Ирина Билык показала особенный талант сына на редком видео

8-летний Табриз получил от своей талантливой мамы хорошее творческое наследство.

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Ирина Билык показала танцы своего сына Табриза / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bilyk_iryna

Про романы и мужей украинской певицы Ирины Билык знают все ее поклонники, а вот о своих детях артистка предпочитает не рассказывать, ревностно оберегая их частную жизнь.

Впрочем, как и любой маме, ей, порой хочется похвастаться успехами и талантами детей. Так на странице Билык в Instagram появилось видео, на котором запечатлен ее 8-летний сын Табриз.

Под восточные мотивы мальчик зажигательно пляшет в пижаме и с полотенцем на голове. Пластика сына и его чувство ритма натолкнули Ирину на мысль о том, что ребенка стоит отдать на танцевальный кружок. У подписчиков она поинтересовалась, какой вид танца они могли бы посоветовать.

Табриз - младший из двух сыновей Ирины Билык. Появился на свет путем суррогатного материнства во время брака артистки с российским продюсером и фотографом Асланом Ахмадовым (2015-2021).

Смотрите видео танца младшего сына Ирины Билык Табриза:

Кто такая Ирина Билык? Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

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