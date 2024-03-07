Ирина Билык показала особенный талант сына на редком видео

Про романы и мужей украинской певицы Ирины Билык знают все ее поклонники, а вот о своих детях артистка предпочитает не рассказывать, ревностно оберегая их частную жизнь.
Впрочем, как и любой маме, ей, порой хочется похвастаться успехами и талантами детей. Так на странице Билык в Instagram появилось видео, на котором запечатлен ее 8-летний сын Табриз.
Под восточные мотивы мальчик зажигательно пляшет в пижаме и с полотенцем на голове. Пластика сына и его чувство ритма натолкнули Ирину на мысль о том, что ребенка стоит отдать на танцевальный кружок. У подписчиков она поинтересовалась, какой вид танца они могли бы посоветовать.
Табриз - младший из двух сыновей Ирины Билык. Появился на свет путем суррогатного материнства во время брака артистки с российским продюсером и фотографом Асланом Ахмадовым (2015-2021).
Смотрите видео танца младшего сына Ирины Билык Табриза:
Кто такая Ирина Билык?
Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.
Ранее дочь 3-его президента Украины Виктора Ющенко Виталина показала свое главное богатство и сокровище. Дата для этого была выбрана весьма значимая для семьи политика.
Также украинский певец Виктор Павлик угодил в конфуз с фанатками. Над артистом стали подшучивать после того, как в Сети появилось видео с его фотосессией с поклонницами.
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