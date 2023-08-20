Ирина Билык непрозрачно намекнула на свадьбу с Димой Коляденко

Поклонники выражают надежду, что вторая попытка создать семью у Билык и Коляденко окажется более удачной.

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Ирина Билык подогрела слухи про свадьбу с Димой Коляденко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bilyk_iryna

Украинская певица Ирина Билык и хореограф Дима Коляденко во время полномасштабной войны в Украине вновь объединились в творческий дуэт. Пара стала много времени проводить вместе и проявлять нежные чувства на публике, чем порождают слухи про их романтическое воссоединение.

Недавно Билык на своей странице в Instagram опубликовала смешной ролик с участием Коляденко. Однако кроме забавного сюжета поклонников парочки привлекла одна деталь в подписи к видео.

В кадре Ирина и Дима сидят в ресторане: она пьет коктейль, а он предлагает ей роллы. Едва певица успевает открыть рот, хореограф отнимает пищу, и съедает сам. В связи с этим у Билык возник вопрос: "Если жена на диете, муж должен держать диету вместе с ней?"

Фанаты заметили, что певица уже открыто называет шоумена своим мужем, и искренне радуются за них. Пара была вместе с 2003 по 2006 год, и за их стремительно развивающимся романом тогда следила вся страна. После расставания им удалось сохранить дружеские отношения, которые сейчас похоже все-таки переросли в нечто большее.

Смотрите смешное видео с Димой Коляденко и Ириной Билык:

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