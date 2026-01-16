Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Интересные ребята": российская певица призналась в любви к украинским музыкантам

Виталий Кирсанов
16 января 2026, 12:42
60
Глюкоза рассказала о молодых исполнителях, с которыми хотела бы поработать в будущем.
Российская певица призналась в любви к украинским музыкантам
Российская певица призналась в любви к украинским музыкантам / коллаж: Главред, фото: Википедия, instagram.com, Глюкоза

Кратко:

  • Певице интересно развиваться в направлении электронной музыки
  • Она выделила украинскую группу "Пошлая Молли"

Российская певица Глюкоза, которая неоднократно посещала оккупированный украинский Крым и внесена в базу "Миротворца", рассказала о молодых исполнителях, с которыми хотела бы поработать в будущем. Об этом она сообщила в росСМИ.

По словам звезды нулевых, ей интересно было бы развиваться в направлении электронной музыки, например, посотрудничать с начинающим артистом "Темный принц". Также она выделила среди любимых исполнителей украинскую группу "Пошлая Молли".

видео дня

"Ну, кстати, "Пошлая Молли" мне интересна. Мне кажется, интересные ребята очень. Вообще меня сейчас интересует электроника, новые звуки", - сказала артистка.

Кстати, с начала полномасштабного вторжения Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) молчит о войне и прямо не обозначает гражданскую позицию. 24 февраля 2022 года в своем Facebook артистка оставила короткое сообщение "нет войне". Но впоследствии своими действиями певица показала, что поддерживает "спецоперацию в Украине".

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, 15 января состоялась жеребьевка и стал известен порядок выступления финалистов Нацотбора на Евровидение 2026. На ютуб-канале Евровидения Украины прошла онлайн-трансляция жеребьевки.

А также Лолита Милявская, которая родом из Украины, но продолжает развлекать жителей страны-оккупанта РФ, высказалась о смерти Игоря Золотовицкого. Певица дружила с актером более 30 лет и даже завидовала жене Золотовицкого, ведь он был очень заботливым.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Глюкоза

Глюкоза — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.
В 2020 году певица прилетела из Минска в киевский аэропорт "Борисполь", в ходе беседы пограничник задал вопрос: "Как вы относитесь к оккупации Крыма?". Она ответила, что не имеет к этому никакого отношения, однако для неё возможность посещения Украины намного важнее политики. Пограничник переспросил: "Считаете ли вы Крым украинским?" На это певица ответила: "Крым украинский". В итоге ей запретили въезд в страну до 2023 года по причине неоднократного посещения Крыма с нарушением государственной границы Украины.



Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Глюкоза Наталья Чистякова-Ионова новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
После ночного удара РФ в ряде областей есть обесточивание: где ситуация хуже всего

После ночного удара РФ в ряде областей есть обесточивание: где ситуация хуже всего

12:32Энергетика
Потепление в Украине отменяется: синоптик сказал, где ударит новая волна морозов

Потепление в Украине отменяется: синоптик сказал, где ударит новая волна морозов

12:14Синоптик
Гороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака ждет период взлетов и падений

Гороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака ждет период взлетов и падений

12:00Гороскоп
Реклама

Популярное

Ещё
Путин назвал новое циничное условие окончания войны - что хочет получить Кремль

Путин назвал новое циничное условие окончания войны - что хочет получить Кремль

Киеву не 1543 года - историк раскрыл большую советскую ложь о столице

Киеву не 1543 года - историк раскрыл большую советскую ложь о столице

Увольнения, проблемы с деньгами и здоровьем: какие знаки зодиака станут неудачниками 2026 года

Увольнения, проблемы с деньгами и здоровьем: какие знаки зодиака станут неудачниками 2026 года

В Украине могут ввести новые налоги: в МВФ выдвинули главные требования

В Украине могут ввести новые налоги: в МВФ выдвинули главные требования

"Новая большая проблема": раскрыта главная причина отсутствия отопления в Киеве

"Новая большая проблема": раскрыта главная причина отсутствия отопления в Киеве

Последние новости

13:26

"Со мной что-то не так": Алина Гросу рассказала, как не могла забеременеть

13:12

Цена перевалила за 100 гривен: в Украине стремительно дорожает популярный продукт

13:09

"Делай все, что хочешь": Могилевская приняла решение насчет старшей дочери

12:42

"Интересные ребята": российская певица призналась в любви к украинским музыкантам

12:42

В Одессе хотят сократить комендантский час: до скольки можно будет гулять

Смена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - КурносоваСмена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - Курносова
12:35

Гороскоп на завтра 17 января: Весам - страх, Водолеям - неудача

12:32

После ночного удара РФ в ряде областей есть обесточивание: где ситуация хуже всего

12:19

Финалистку Нацотбора поймали на сотрудничестве с россиянином — что произошло

12:17

У путиниста Киркорова новые проблемы - власти РФ взялись за певца

Реклама
12:14

Потепление в Украине отменяется: синоптик сказал, где ударит новая волна морозов

12:00

Гороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака ждет период взлетов и паденийВидео

11:46

Бархат, патина и характер: как будет выглядеть модный интерьер в 2026 году

11:28

Миллион рублей за ночь: Лорак пошла на радикальные меры для спасения брака

11:26

Россияне пытались прорвать границу на новом направлении: какая там сейчас ситуация

11:24

Почему зимняя куртка не держит тепло: простой трюк быстро исправит ситуацию

11:18

В Украине не осталось ни одной целой электростанции, хуже всего в Киеве - Шмыгаль

11:17

Китайский гороскоп на завтра 17 января: Петухам - беспокойство, Змеям - победа

11:00

Любовный гороскоп 2026: какие знаки зодиака ждут кризисы и свадьбы в новом годуВидео

10:31

Почему 17 января нельзя делиться своими планами с другими: какой церковный праздник

10:31

Monokate высмеяла Jerry Heil в пародии после громкого заявления про Нацотбор — деталиВидео

Реклама
10:27

"Я никогда таких слов не говорила": суд избирает меру пресечения Тимошенко

10:06

Порядок выступлений финалистов Нацотбора на Евровидение 2026

09:41

"Это не удалось Обаме и Байдену": в США назвали главное условие для завершения войны

09:29

Кремль срывает на Киеве злость из-за революции в Иранемнение

09:21

Золото Полуботка в Украине: где его ищут и что за него должны были получить украинцыВидео

09:11

Армия РФ захватила Красногорское и продвинулась ещё на трёх участках — DeepState

09:03

В Украине меняют правила комендантского часа: что теперь разрешено

08:33

Будет жить на пенсию: Долиной полностью сорвали гастрольный график

08:25

Трамп получил желанную Нобелевскую премию мира, но есть один неожиданный нюанс

08:12

После побега из больницы: стало известно о состоянии Валюхи из "Сватов"

08:00

Британия выделяет дополнительные £20 млн для Украины: на что пойдут средства

07:41

На нее нельзя смотреть: что требует Меган Маркл, чтобы приехать в Великобританию

07:16

Европа разработала три сценария защиты Гренландии от США - The Economist

06:10

Что нужно сделать, чтобы преодолеть коррупциюмнение

05:31

Женщина оставила собаку дома на 45 минут и чуть не заплакала, когда вернулась

05:00

Поймают волну богатства: три знака зодиака получат денежный бонус от судьбы

04:45

"Новая большая проблема": раскрыта главная причина отсутствия отопления в Киеве

04:14

В феврале придет апрель: какой будет погода в Одессе в последний месяц зимы

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мужчины с галстуком за 45 секунд

03:30

"Попали в апокалипсис": Денисенко вышла на связь после суток без света

Реклама
03:05

Финансовый гороскоп на 2026 год: шесть знаков зодиака будут купаться в богатствеВидео

02:43

Сладкое средство от старости: ученые раскрыли неожиданный секрет долголетия

01:49

Эксперты назвали две вещи, которые успешные люди всегда делают перед сном

01:43

"Тревожные звоночки" для Путина: два условия, которые заставят РФ изменить курс в войне

01:30

"Теперь с папой": умерла "секретная" дочь Фредди Меркьюри

00:21

Посадил и забыл: идеальные многолетники для "ленивого" сада на солнце и в тениВидео

00:15

Украина срочно созывает энергетический "Рамштайн" из-за обстрелов РФ: детали

15 января, четверг
23:44

Секретный код от счастья: Жизель Бюндхен намекнула на имя новорожденного сына

23:26

До 16 часов без света: на Ровенщине вводят жесткие графики отключений на 16 января

23:14

Часы отключений стали более строгими: новый график для Днепра и области на 16 января

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять