"Интересные ребята": российская певица призналась в любви к украинским музыкантам

Глюкоза рассказала о молодых исполнителях, с которыми хотела бы поработать в будущем.

Российская певица призналась в любви к украинским музыкантам

Кратко:

Певице интересно развиваться в направлении электронной музыки

Она выделила украинскую группу "Пошлая Молли"

Российская певица Глюкоза, которая неоднократно посещала оккупированный украинский Крым и внесена в базу "Миротворца", рассказала о молодых исполнителях, с которыми хотела бы поработать в будущем. Об этом она сообщила в росСМИ.

По словам звезды нулевых, ей интересно было бы развиваться в направлении электронной музыки, например, посотрудничать с начинающим артистом "Темный принц". Также она выделила среди любимых исполнителей украинскую группу "Пошлая Молли".

"Ну, кстати, "Пошлая Молли" мне интересна. Мне кажется, интересные ребята очень. Вообще меня сейчас интересует электроника, новые звуки", - сказала артистка.

Кстати, с начала полномасштабного вторжения Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) молчит о войне и прямо не обозначает гражданскую позицию. 24 февраля 2022 года в своем Facebook артистка оставила короткое сообщение "нет войне". Но впоследствии своими действиями певица показала, что поддерживает "спецоперацию в Украине".

Кто такая Глюкоза Глюкоза — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.

В 2020 году певица прилетела из Минска в киевский аэропорт "Борисполь", в ходе беседы пограничник задал вопрос: "Как вы относитесь к оккупации Крыма?". Она ответила, что не имеет к этому никакого отношения, однако для неё возможность посещения Украины намного важнее политики. Пограничник переспросил: "Считаете ли вы Крым украинским?" На это певица ответила: "Крым украинский". В итоге ей запретили въезд в страну до 2023 года по причине неоднократного посещения Крыма с нарушением государственной границы Украины.







