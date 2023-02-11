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Инсульт сильно подкосил: Певец Носков еле встал с кресла во время своего концерта

11 февраля 2023, 22:31
Российский исполнитель с трудом продолжает свою певческую карьеру.
Николай Носков
Николай Носков / Соцсети

Российский певец Николай Носков, который в 2017 году перенес инсульт, начал выступать с концертами.

Однако ему тяжело даются выступления и артист поет на сцене сидя в кресле. Так и на недавнем концерте, артист появился на концерте в Екатеринбурге и даже привстал со своего стула. Видео выступления попало в сеть.

Между тем, другая российская знаменитость, фигурист Роман Костомаров, который поддерживает захватническую войну России в Украине, недавно лишился двух стоп.

Напомним, ранее сообщалось, что фигурист находится в сознании и под капельницей, ночью у него был скачок температуры, вероятнее всего, связанный с хирургическим вмешательством.

Напомним, ранее сообщалось, что российскому фигуристу Роману Костомарову, который поддерживает войну в Украине и убийства мирных украинцев, решено ампутировать пальцы ног.

Об этом сообщает телеграмм-канал Mash, по их информации операция планируется на ближайшее время. Врачи продолжают бороться за пальцы рук.

"Олимпийский чемпион был подключён к ЭКМО больше пяти дней, из-за чего пострадали мелкие сосуды и началось отмирание тканей. Гангрена уже распространяется по пальцам нижних конечностей. Из-за того, что Костомаров остаётся на ИВЛ и, по прогнозам, будет на нём ещё долго, велик риск развития пневмонии и сепсиса", - пишут российские СМИ.

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