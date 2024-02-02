"Имеют право его назвать негодяем": Кондратюк раскрыл свое отношение к Владу Яме

Украинский шоумен и хореограф Влад Яма в начале полномасштабной войны в Украине покинул страну, и с тех пор является "горячей" темой для дискуссий - сможет ли он вернуть свою популярность, когда он вернется в Украину и вернется ли, стоит ли считать его предателем, если за границей он занимается помощью ВСУ и пр.
Артист стал неоднозначной личностью, свое мнение о которой высказал музыкальный продюсер Игорь Кондратюк в интервью для Oboz.ua. Примечательно, но Кондратюк, известный своими категорическими высказываниями, смотрит на случай с Владом Ямой очень философски.
С одной стороны ему понятно желание хореографа скрыться от ужасов войны, с другой - понимает, откуда растут ноги у хейта к нему. Сам Кондратюк старается от этой истории абстрагироваться.
"Говоря про Влада Яму, нужно понимать, что он семейный человек, у него есть жена и ребенок. Если думаете, что он мог сказать: да, все, бросаю вас и еду в Украину, ошибаетесь. Люди, которые воюют, вероятно, имеют право его назвать негодяем. Я за него отвечать не буду. Я сторонний наблюдатель и могу только поставить себе "галочку" напротив фамилии", - говорит Игорь Кондратюк.
Что же касается вопроса о том, сможет ли Яма восстановить свою популярность, то тут продюсер колеблется. Он предположил, что Потапу и Олегу Виннику в данной ситуации будет гораздо проще реабилитироваться в глазах украинцев.
Ранее украинская танцовщица и хореограф Елена Шоптенко честно высказалась про репутацию Влада Ямы. Она прокомментировала будущую востребованность коллеги по "Танцях з зірками" на украинском телевидении.
Также продюсер "Танців з зірками" рассказал, кто заменит Влада Яму на шоу. Владимир Завадюк мечтает после победы Украины вернуться к танцевальному проекту, и одно почетное кресло жюри уже занял для известного танцора.
Другие новости про Влада Яму:
- Сбежавшего Влада Яму захейтили за беззаботное видео с танцами
- Павел Зибров высказал свое категоричное мнение про сбежавших Яму и Винника
- Украинцы разнесли Влада Яму за новый пост