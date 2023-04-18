Игорь Кондратюк в жестких выражениях объяснил, почему пора отстать от Ани Лорак

Кондратюк отметил, что попрощаться с певицей стоило гораздо раньше, до начала полномасштабной войны в Украине.

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Игорь Кондратюк назвал Ани Лорак безмозглой и предложил предать ее забвению / facebook.com/kondratjukigor, instagram.com/anilorak

Украинский музыкальный продюсер и ведущий Игорь Кондратюк известен своими острыми высказываниями. На сей раз под его критику попала скандальная певица Ани Лорак, которая впала в Украине в немилость за поддержку страны-оккупанта и молчание про войну на родине.

Артистка долго молчала, прилежно стараясь игнорировать геноцид украинцев, который устраивают войска страны, где она живет и кормится сейчас. Однако в последнее время Лорак все же сделала ряд заявлений, которые вызвали новую, более мощную волну хейта в ее сторону.

Игорь Кондратюк в свою очередь считает это излишним. Свою мысль он обосновал в интервью для 5 канала. В частности продюсер отмечает, что Лорак, увы, не единственная украинка, которая "жует сопли", сидя в абсолютной инертности в рф. Поэтому и заострять на ней внимание не стоит.

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"Девушка сделала однозначный выбор. При этом он был сделан, наверное, не ею. Потому что сказать, что выбрала она, – это значит, что у нее есть мозги. А судя по поступкам с 2014 года, мозгов у нее нет. Много внимания мы ей уделяем. ... После того, как она выступила с концертом на годовщину российского военно-морского флота в 2016 году, вообще о ней бессмысленно говорить. У нее нет мозгов", - подчеркивает Игорь Кондратюк.

Ранее новый бойфренд Ани Лорак решил заступиться за скандальную певицу, однако еще больше усугубил ситуацию, раскрыв настоящие взгляды "голубки мира" на войну в Украине.

В отличие от певицы, ее бывший муж, Мурат Налчаджиоглу, проявляет любовь и уважение к Украине - турецкий бизнесмен рассказал, почему остается в стране во время войны и занимается благотворительностью.

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