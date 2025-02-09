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"Хуже отбора, думала, не увижу": украинские артисты разнесли Нацотбор 2025

Элина Чигис
9 февраля 2025, 14:14
152
Артисты не в восторге от Нацотбора.
Андрей Данилко, Тина Кароль
Критика Нацотбора на Евровидение 2025 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Андрей Данилко, Евровидение Украина

Читайте детально:

  • Украинские артисты отреагировали на Нацотбор
  • Что они сказали

Вчера, 8 февраля, прошел Нацотбор на Евровидение 2025 и, по результатам голосования, победила группа Ziferblat, которая отправится в город Базель.

Андрей Данилко отреагировал на Нацотбор в своих соцсетях и оставил лаконичную реакцию.

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"Давайте поскандалим", - написал певец.

Андрей Данилко о Нацотборе
Андрей Данилко о Нацотборе / фото: скрин instagram.com, Андрей Данилко

Отметим, много лет Данилко был членом жюри на конкурсе, но в этом году его заменила Екатерина Павленко.

На Нацотбор гневно отреагировала и певица Анастасия Приходько, заявив, что больше никогда не будет его смотреть.

"После увиденного "привет из 90-х" я официально заявляю: больше национальный отбор никогда не буду смотреть. Хуже отбора, чем в Молдове, думала не увижу! Но он есть! KHAYAT, желаю победы!" – отметила Приходько.

Реакция Анастасии Приходько на Нацотбор
Реакция Анастасии Приходько на Нацотбор / фото: скрин instagram.com, Анастасия Приходько

Недовольной конкурсом осталась и украинская певица Кристина Соловий.

"Краем глаза посмотрела Нацотбор. Скажу вам, что это было не так страстно, как даже моя беседа с Машей Ефросининой", - пошутила артистка.

Реакция Кристины Соловий на Нацотбор
Реакция Кристины Соловий на Нацотбор / фото: скрин instagram.com, Кристина Соловий

Также свое мнение написала и украинская журналистка Алина Доротюк, которой Нацотбор оказался не по душе.

"Впервые в жизни не знаю, за кого голосовать. Евровидение – это ведь не конкурс молодых талантов. Очень плохой отбор участников, мне кажется. Кто там ответственный – Кароль. Это не ее", - написала Доротюк.

Реакция Алины Доротюк на Нацотбор
Реакция Алины Доротюк на Нацотбор / фото: скрин t.me, Алина Доротюк

Евровидение 2025 - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, из 10 финалистов Нацотбора 2025 лучшего путем голосования выбирали звездное жюри: Джамала, Екатерина Павленко и Сергей Танчинец, и зрители. Аутсайдером и жюри, и зрители определили Влада Шерифа - по 1 баллу.

А также Сергей Танчинец, который находился в судьях Нацотбора на Евровидение 2025, заявил, что группа "ДК Енергетик" не имеет много шансов на победу.

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Анастасия Приходько Кристина Соловий Андрей Данилко новости шоу бизнеса Евровидение-2025
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