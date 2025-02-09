"Хуже отбора, думала, не увижу": украинские артисты разнесли Нацотбор 2025

Читайте детально:
- Украинские артисты отреагировали на Нацотбор
- Что они сказали
Вчера, 8 февраля, прошел Нацотбор на Евровидение 2025 и, по результатам голосования, победила группа Ziferblat, которая отправится в город Базель.
Андрей Данилко отреагировал на Нацотбор в своих соцсетях и оставил лаконичную реакцию.
"Давайте поскандалим", - написал певец.
Отметим, много лет Данилко был членом жюри на конкурсе, но в этом году его заменила Екатерина Павленко.
На Нацотбор гневно отреагировала и певица Анастасия Приходько, заявив, что больше никогда не будет его смотреть.
"После увиденного "привет из 90-х" я официально заявляю: больше национальный отбор никогда не буду смотреть. Хуже отбора, чем в Молдове, думала не увижу! Но он есть! KHAYAT, желаю победы!" – отметила Приходько.
Недовольной конкурсом осталась и украинская певица Кристина Соловий.
"Краем глаза посмотрела Нацотбор. Скажу вам, что это было не так страстно, как даже моя беседа с Машей Ефросининой", - пошутила артистка.
Также свое мнение написала и украинская журналистка Алина Доротюк, которой Нацотбор оказался не по душе.
"Впервые в жизни не знаю, за кого голосовать. Евровидение – это ведь не конкурс молодых талантов. Очень плохой отбор участников, мне кажется. Кто там ответственный – Кароль. Это не ее", - написала Доротюк.
Евровидение 2025 - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, из 10 финалистов Нацотбора 2025 лучшего путем голосования выбирали звездное жюри: Джамала, Екатерина Павленко и Сергей Танчинец, и зрители. Аутсайдером и жюри, и зрители определили Влада Шерифа - по 1 баллу.
А также Сергей Танчинец, который находился в судьях Нацотбора на Евровидение 2025, заявил, что группа "ДК Енергетик" не имеет много шансов на победу.
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Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.
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