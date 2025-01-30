"Злая, жесткая": Настя Приходько рассказала, какой увидела Юлию Тимошенко

Кратко:
- Настя Приходько год состояла в партии Батьківщина
- Певица призналась, какой увидела Юлию Тимошенко
Украинская певица Настя Приходько в октябре 2018 года приостановила свою творческую карьеру в пользу политической - вступила в партию Юлии Тимошенко Батьківщина. В сентябре 2019-го артистка покинула партию.
Впрочем, за этот год ей удалось неплохо узнать Юлию Тимошенко. Приходько в интервью для Люкс ФМ рассказала, какой она увидела политика.
Тимошенко вызвала у певицы смешанные чувства. Приходько крепко задумалась, чтобы сформулировать образ, который у нее ассоциируется с Юлией Владимировной.
"Я просто не знаю, как описать. Сейчас скажу. Продуманная. Она никогда не делает, чтобы так сделать...Ну как его? Спонтанно. У нее все ходы продуманы. Злая, жесткая", - поделилась воспоминаниями Настя Приходько.
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Кто такая Анастасия Приходько
Анастасия Приходько - украинская певица, автор песен, общественный и политический деятель, заслуженная артистка Украины.
В 2007 году принимала участие в шоу российского Первого канала "Фабрика звёзд 7", в котором заняла первое место, после чего начала сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Представляла Россию, которая напала на Украину, на музыкальном конкурсе "Евровидение-2009" с песней "Мамо". В финальной части конкурса заняла 11-е место.
По данным Википедии, в октябре 2018 года объявила об уходе со сцены. 24 февраля 2021 года состоялось возвращение на эстраду.
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