"Злая, жесткая": Настя Приходько рассказала, какой увидела Юлию Тимошенко

Политик произвела на Приходько неизгладимое впечатление.

https://stars.glavred.info/zlaya-zhestkaya-nastya-prihodko-rasskazala-kakoy-uvidela-yuliyu-timoshenko-10635290.html Ссылка скопирована

Настя Приходько высказалась про характер Юлии Тимошенко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/prykhodko_official, facebook.com/YuliaTymoshenko

Кратко:

Настя Приходько год состояла в партии Батьківщина

Певица призналась, какой увидела Юлию Тимошенко

Украинская певица Настя Приходько в октябре 2018 года приостановила свою творческую карьеру в пользу политической - вступила в партию Юлии Тимошенко Батьківщина. В сентябре 2019-го артистка покинула партию.

Впрочем, за этот год ей удалось неплохо узнать Юлию Тимошенко. Приходько в интервью для Люкс ФМ рассказала, какой она увидела политика.

видео дня

Тимошенко вызвала у певицы смешанные чувства. Приходько крепко задумалась, чтобы сформулировать образ, который у нее ассоциируется с Юлией Владимировной.

"Я просто не знаю, как описать. Сейчас скажу. Продуманная. Она никогда не делает, чтобы так сделать...Ну как его? Спонтанно. У нее все ходы продуманы. Злая, жесткая", - поделилась воспоминаниями Настя Приходько.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинская ведущая и актриса Леся Никитюк впервые после слухов о беременности показала себя в полный рост. Фигуру она начала скрывать.

Также украинская актриса Ольга Сумская показалась вместе со старшей сестрой, также актрисой, Натальей Сумской. Между артистками сложились сложные отношения.

Читайте также:

Кто такая Анастасия Приходько Анастасия Приходько - украинская певица, автор песен, общественный и политический деятель, заслуженная артистка Украины. В 2007 году принимала участие в шоу российского Первого канала "Фабрика звёзд 7", в котором заняла первое место, после чего начала сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Представляла Россию, которая напала на Украину, на музыкальном конкурсе "Евровидение-2009" с песней "Мамо". В финальной части конкурса заняла 11-е место. По данным Википедии, в октябре 2018 года объявила об уходе со сцены. 24 февраля 2021 года состоялось возвращение на эстраду.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред