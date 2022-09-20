Худрук Дизель Студио Крутоголов рассказал про братьев на фронте, и почему сам не берет оружие в руки

Егор Крутоголов рассказалпро братьев в ВСУ и свой отказ служить / instagram.com/dizelmano

Украинский актер, шоумен и художественный руководитель Дизель Студио Егор Крутоголов в интервью Славе Демину рассказал о том, почему выбрал волонтерство, а не путь защитника в рядах ВСУ, а также о гордости за братьев, которые взяли в руки оружие.

Артист признается - ему боязно за судьбу близких, но их работа внушает уважение. Так Крутоголов рассказал, что один его брат сейчас базируется во Львове, другой - на "нуле" на Херсонском направлении. Телефонный разговоры с ним пугают, ведь вражеские обстрелы не умолкают и на минуту.

"За одного меньше страшно, потому что он во Львове, а второй под Херсоном, за него постоянно страшно. Он в пехоте. Я хотел ему передать авто, но он сказал: "Мне не надо, здесь немного другое". Командир не позволил почему-то. Когда мы разговариваем с ним, то постоянно лупит так, что капец. Там все: и летает авиация, и артиллерия", - рассказывает Крутоголов.

Сам шоумен с началом полномасштабной войны в Украине не пополнил ряды защитников потому что не служил в армии по состоянию здоровья, да и убеждения, даже спустя 7 месяцев полномасштабной войны, не позволяют ему брать в руки оружие.

"Я даже не знаю, где бы я согласился, потому что вообще я не служил в армии. По состоянию здоровья я не прошел. Вообще я пацифист всю жизнь был. Я даже не хотел иметь собственное оружие. Все люди покупают, призывают и меня, но я не хочу, я против оружия, против того, что убивает людей", - делится размышлениями худрук Дизель Студио.

Кто из украинских артистов все же пошел защищать нашу родину, смотрите тут:

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