УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Хороший подарок для мужиков": Волочкова показала домашнее видео

14 сентября 2022, 03:43

Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками личными кадрами.

Анастасия Волочкова
Волочкова показала домашнее видео / скриншот

Российская балерина, которая с головой "ушла" в пение, похвасталась видео со съемок у себя дома.

На своей страничке в Instagram она опубликовала кадры, на которых о ней и ее кошке снимают сюжет.

"Несколько послерепетиционных домашних съёмок и интервью", - подписала видео начинающая певица.

Видео дня
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / скриншот

Не обошлось без едких комментариев от поклонников Волочковой.

"Доходилась в трусах, простыла", "Хороший подарок для мужиков", "Анастасия у вас красные глаза это аллергия на кошечек. Надо избавиться от них", "Как во дворце у Карла третьего", - писали в комментариях под видео.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова решила продемонстрировать, как она пострадала от профессиональной деятельности.

Также мы писали, что Волочкова, которую давно критикуют за употребление спиртного, заявилась на шоу пьяной. Она резко ответила критикам, которые то и дело обвиняют ее в алкоголизме.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

04:40

Главные продукты, которые замечательно помогают бороться со стрессом

04:15

В моду вошла впечатляющая стрижка Бабочка в стиле романтичных 70-х и непредсказуемых 90-хФото

03:43

"Хороший подарок для мужиков": Волочкова показала домашнее видео

03:20

Зима ворвется неожиданно: синоптик рассказал, когда Украину завалит снегомВидео

03:17

Репяхова показала, за что Павлика в плавках так любят девушки: "Вот бы каждому деду!"

Реклама
02:45

Зачем класть губку для мытья посуды в микроволновку: способ от опытных хозяек

02:10

Волосы перестанут выпадать через неделю: секретный рецепт действенной маски от японокВидео

01:35

Военный эксперт спрогнозировал, сколько продлится контрнаступление ВСУ

00:22

Кривошапко снова женился и показал красотку-жену

00:00

Предсказатель смерти Королевы Елизаветы рассказал, когда умрет Чарльз

13 сентября, вторник
23:54

Полковник рассказал, что мешает ВСУ быстро деоккупировать ХерсонщинуВидео

23:37

Иметь такое оружие и не пользоваться: Кошмал удивилась нежеланию звезд переходить на украинский

23:34

Путин готовится сдать Крым: Олег Жданов перечислил основные признакиВидео

22:58

Маркер идиотизма: Шукшина нашла новый способ выявлять "предателей" с помощью Z-символа

22:55

Закончились козыри: экс-депутат Госдумы сделал неожиданный прогноз по войнеВидео

22:52

Контрнаступление ВСУ: Зеленский раскрыл невероятный успех на фронтеВидео

22:29

Громят гаражи и угоняют авто: россияне массово бегут с Мелитополя в сторону Крыма

22:21

"Это приведет к катастрофе": военный эксперт объяснил, когда Путин может объявить мобилизацию в РФВидео

22:17

Зеленский срочно созвал заседение Ставки: дал важное указание по госгранице

21:51

Сильнейшее похолодание: синоптики назвали дату "мороза"Видео

Реклама
21:42

Не лечит, а калечит: как нужно правильно пить чай с медом

21:39

"Вот вам, а не Херсон": Андрей Данилко смело показал свое отношение к россиянам

21:32

"Я ждала, что ты придешь": мама воина ВСУ трогательно встретила его в освобожденном селеВидео

21:08

Доллар взлетит до 50 гривен: названы срокиВидео

20:48

Кабмин одобрил проект "военного" госбюджета-2023Видео

20:38

"Поклонялся" коммунистическим вождям и СССР: ВСУ ликвидировали члена молодежного "парламента" СевастополяФотоВидео

20:31

Шольц полтора часа общался с Путиным и призывал вывести войска из Украины

20:10

Приметы на 15 сентября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы беды в дом не впуститьВидео

20:05

"Молитесь за меня!": Вайкуле ответила на вопрос о рецидиве рака

19:52

Украина получит мощную финансовую помощь: Зеленский озвучил миллиардную суммуВидео

19:49

В Грузии пассажиры выгнали из маршрутки наглых россиян за крики "Слава России"Видео

19:42

Россияне досрочно выпускают курсантов, чтобы бросить их на войну - Генштаб

19:34

"Бежали, как мыши": военные рассказали об освобождении ИзюмаВидео

19:26

Судья Мастер-шеф Лиза Глинская с бритой головой рассказала о своей "войне на выживание"

19:24

Армия Украины крушит снабжение войск РФ на юге: у оккупантов рухнула логистикаВидео

19:24

Везет по жизни: названы 3 самых фартовых знака зодиакаВидео

19:20

Лоха душат медленномнение

19:03

В Госдуме пришли в бешенство из-за гарантии безопасности для Украины

19:03

Гороскоп на завтра, 14 сентября 2022: Ракам – испытания, Скорпионам – предательство, Козерогам – врагиВидео

19:00

Репутационные риски для Украины: эксперты об арестах предприятий, которые кредитует ЕБРР

Реклама
18:47

Воздушные силы ВСУ за два часа сбили 2 российских самолета Су-24

18:44

Окружение Путина взялось за Кадырова: Жданов рассказал, что ждет предводителя "Тик-ток" войскВидео

18:33

Это наша земля: ВСУ деоккупировали еще три населённых пункта на ХарьковщинеВидео

18:29

Продажная слава: предательница Ани Лорак ради концертов в Европе вдруг вспомнила, что она украинка

18:24

Запад ожидает долгой битвы ВСУ с войсками РФ и может дать Украине истребители с ПВО – FTВидео

18:14

"Сидят в своих блогах и...": Полякова отчитала украинцев из-за Ефросинину

17:51

Умер Жан-Люк Годар - французский режиссер добровольно принял решение об уходе

17:34

Без стирки и химчистки: как реанимировать засаленные рукава и воротник на пуховике

17:34

Как отстирать пятна чернил: 10 эффективных способов, которые спасут вашу одежду

17:31

Эмми-2022: названы лучшие телесериалы этого года по версии Американской телевизионной академииВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп на сентябрьГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароНоволуние в сентябре
Синоптик
Погода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буряПрогноз погоды
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Консервация
Рецепты
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять