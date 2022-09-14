"Хороший подарок для мужиков": Волочкова показала домашнее видео

Волочкова показала домашнее видео / скриншот

Российская балерина, которая с головой "ушла" в пение, похвасталась видео со съемок у себя дома.

На своей страничке в Instagram она опубликовала кадры, на которых о ней и ее кошке снимают сюжет.

"Несколько послерепетиционных домашних съёмок и интервью", - подписала видео начинающая певица.

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Анастасия Волочкова / скриншот

Не обошлось без едких комментариев от поклонников Волочковой.

"Доходилась в трусах, простыла", "Хороший подарок для мужиков", "Анастасия у вас красные глаза это аллергия на кошечек. Надо избавиться от них", "Как во дворце у Карла третьего", - писали в комментариях под видео.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова решила продемонстрировать, как она пострадала от профессиональной деятельности.

Также мы писали, что Волочкова, которую давно критикуют за употребление спиртного, заявилась на шоу пьяной. Она резко ответила критикам, которые то и дело обвиняют ее в алкоголизме.

Больше позора Волочковой: