УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Хомячья пачка": в России смеются над располневшим путинистом Басковым

21 октября 2022, 08:31

Не стесняясь и не боясь критики, над карикатурным певцом смеются уже даже свои.

Николай Басков
Николай Басков / скриншот

В террористической России, которая развязала кровавую войну против Украины, высмеяли певца-горлопана, путиниста - Николая Баскова.

Об этом высказался некий российский блогер Рустам Солнцев, который и раскритиковал раздобревшего певца. Он, в частности, комментировал появление в эфире российских телеканалов традиционных праздничных старперских "Голубых огоньков".

"Баскова никто точно смотреть не будет, учитывая то, что он наел себе такую большую "хомячью пачку". Страшно смотреть просто. Или, может быть, Лариса Долина с песней про зонт? Ну кто еще? Ах, Филипп, да, не узнал вас в гриме. Ну, что смеяться, ребята?" — заявил Солнцев в проекте "Загугли звезду".

Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова решила поздравить певца Николая Баскова с днем рождения, но нарвалась на критику.

На своей страничке в Instagram она опубликовала совместное видео с Басковым, сопроводив его поздравлением.

"Как много нас связывает ! Эмоций, творчества, взлетов, падений, переживаний, отчаяний, разочарований и надежд.. Любви и предательства со стороны недоброжелателей и завистников", - написала Волочкова.

Вас также может заинтересовать:

Николай Басков
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:04

"Как дела в Бахмуте?": Маск остроумно высмеял Медведева

09:00

Не тонет, а всплывает: как убрать всплывающую рекламу на ноутбуке и компьютереВидео

08:36

Удары иранских дронов: Кулеба обсудил с премьером Израиля ПВО для УкраиныВидео

08:31

"Хомячья пачка": в России смеются над располневшим путинистом Басковым

08:26

В РФ остро не хватает пилотов: на службу вернули майора Скворцова, убившего трех своих коллегВидео

Реклама
08:17

Лукашенко постоянно покупает времямнение

08:01

"Москва - город наркоманов и проституток": что предательница Денисова говорила о столице РФ, куда уехала сама

07:59

Как сейчас выглядит главная героиня сериала Богатые тоже плачут - 70-летняя Вероника Кастро

07:56

Удары ВСУ на юге: склады с БК и наблюдательный пункт РФ "перемололи" в огненную трухуВидео

07:25

"Хотят открыть второй фронт": Кулеба ответил, готова ли Украина к возможному нападению из БеларусиВидео

06:41

ВСУ имеют возможность освободить Херсон и часть Донбасса до декабря – NYTВидео

06:19

Путин - трусливый, грязный скунс, паскудная крыса и мелкий бесмнение

06:00

Как Путин будет мстить за Херсон и когда ждать тотального военного положения в РФ: интервью с Фейгиным

05:40

Путин утратит власть в России, после чего россияне поднимутся для свержения режима – ПономаревВидео

05:00

Ноги-колоды: Седокова показала себя в самом большом весе и рассказала, как похудела

04:27

Меган Фокс зачаровала фанатов "убийственной" грудью в соблазнительном корсете

04:00

Главный козырь Российской Федерации – это верёвка на шее у Путина - ПономарёвВидео

03:23

Бесплатный ваууматор, освежитель воздуха и еще 3 необычных способа использовать пылесос

03:20

Вкусный и быстрый ужин, когда в доме нет света: рецепт за пару минутВидео

02:50

На Юге оккупантов ожидает котел: военный эксперт назвал причину

Реклама
02:21

Гороскоп Таро на ноябрь 2022: Ракам - новые горизонты, Львам - судьбоносные переменыВидео

01:35

"Уничтожение режима Путина – дело россиян": экс-депутат Госдумы сказал, почему ВСУ не стоит "брать Москву"Видео

01:03

Гороскоп на неделю 24-30 октября: Овнам – неожиданные деньги, Девам – счастье в любви, Рыбам – разочарованиеВидео

00:51

Приметы на 21 октября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы все деньги не потерятьВидео

00:15

"Постепенно двигаемся": Зеленский назвал самые тяжелые направления на фронтеВидео

20 октября, четверг
23:44

Ждет непростой день: где в Украине отключат свет 21 октябряВидео

23:43

Что нельзя носить женщине после 50 лет: 12 вещей, которые нужно выбросить из шкафа и стать свободной

23:27

"Она в расстрельных списках": Соседов рассказал, почему в Европе отменили концерты Ани Лорак

23:14

ВСУ дважды наносили удары по иранским военным в Крыму - АрестовичВидео

22:45

Россия готовит техногенную катастрофу: у Зеленского раскрыли хитрый план ПутинаВидео

22:41

Болит: в семье Кривошапко случилось гореВидео

22:40

США готовятся к принятию крупнейшего пакета помощи: должно хватить на целый годВидео

22:38

Ждет полный переполох: почему нельзя ходить по мокрому полу в доме после уборкиВидео

22:17

"Трусливые удары дронами – акт отчаяния": Британия ввела санкции против Ирана за поддержку РФВидео

21:44

СНБО ввел жесткие санкции против артистов, поддержавших войну: кто попал в "черный" список

21:27

Цены рухнут в два раза: какие крупы стоит успеть купить до рекордного подорожанияВидео

21:24

Участница 11 сезона шоу Холостяк с Михаилом Заливако беременнаВидео

20:59

Оккупанты заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС: Зеленский предупредил о терактеВидео

20:55

Китай ответил "да": Путин в третий раз попросил политического убежища - АрестовичВидео

20:23

Нидерланды хотят создать спецтрибунал в Гааге для РФ: решение поддержал парламентВидео

Реклама
20:19

"Под впечатлением от водки с друзьями Путина": Подоляк разнес Берлускони за слова о ЗеленскомВидео

20:10

Приметы на 22 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год в доме была удачаВидео

19:56

Будем неделями сидеть без воды и света: Арестович рассказал, что ждет украинцевВидео

19:46

Favbet Foundation передал ВСУ полноприводный пикап

19:18

Они готовят имитацию наступлениямнение

19:12

"Мы этого точно не заказывали": Зеленский о причастности Украины к подрыву Крымского мостаВидео

19:00

Гороскоп на сегодня 21 октября 2022: Львам – деньги, Девам – сплетни, Скорпионам – потериВидео

18:47

В Минобороны РФ эпично признались в использовании иранских дронов: подвел микрофонВидео

18:36

Пугачева продолжает зарабатывать на россиянах: в сети показали сапожки от "Аллы"

18:35

Армия Украины за 6 недель может освободить Херсон и продвинуться на Луганщине – разведка СШАВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Рецепты
Простые блюдаЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиМодный маникюрЖенские стрижки
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять