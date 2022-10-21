"Хомячья пачка": в России смеются над располневшим путинистом Басковым

Николай Басков / скриншот

В террористической России, которая развязала кровавую войну против Украины, высмеяли певца-горлопана, путиниста - Николая Баскова.

Об этом высказался некий российский блогер Рустам Солнцев, который и раскритиковал раздобревшего певца. Он, в частности, комментировал появление в эфире российских телеканалов традиционных праздничных старперских "Голубых огоньков".

"Баскова никто точно смотреть не будет, учитывая то, что он наел себе такую большую "хомячью пачку". Страшно смотреть просто. Или, может быть, Лариса Долина с песней про зонт? Ну кто еще? Ах, Филипп, да, не узнал вас в гриме. Ну, что смеяться, ребята?" — заявил Солнцев в проекте "Загугли звезду".

Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова решила поздравить певца Николая Баскова с днем рождения, но нарвалась на критику.

На своей страничке в Instagram она опубликовала совместное видео с Басковым, сопроводив его поздравлением.

"Как много нас связывает ! Эмоций, творчества, взлетов, падений, переживаний, отчаяний, разочарований и надежд.. Любви и предательства со стороны недоброжелателей и завистников", - написала Волочкова.

Вас также может заинтересовать: