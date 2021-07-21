Холостячка Злата Огневич шаловливо подразнила мужчин невероятной фигурой

Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich/

Участница Евровидения от Украины Злата Огневич любит пошалить и время от времени поразить всех своей шикарной внешностью. После своего крайнего клипа, где она позировала в мокрой ночнушке и сексуальном купальнике, певица показала во всей красе свою фигуру из Турции.

Злата Огневич в Instagram призналась, что бежит на свидание, и продемонстрировала, что мужчины в Холостячке борются не только за острый ум и искрометное чувство юмора девушки. Она удивила всех своей невероятной красотой в очень необычном откровенном купальнике.

"Лето жаркое. Каждое лето я купалась в средиземном море, а теперь - купаюсь в море Любви", - подписала она фото.

Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich/

"Красотка", "Вау", "Чудове фото, і не менш чудові емоції.", "Секси", "Шикарная мисс", " і хай це кохання буде взаємним", - пишут ей в комментариях.

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